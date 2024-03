Gustavo Petro quiere Constituyente ante el fracaso del trámite de sus reformas en el Congreso: “El gran riesgo es que reviva la reelección”. Hay revuelo nacional

El presidente Gustavo Petro sorprendió al país este viernes con una amenaza si sus polémicas reformas no son aprobadas por el Congreso: “Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”. La advertencia del mandatario generó un terremoto político, pues implica, ni más ni menos, que modificar la Constitución de 1991, lo cual, muchos temen, le puede abrir las puertas a una reelección de Petro.

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó”, sostuvo Petro. “Entonces, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia”, agregó el mandatario en tono airado.