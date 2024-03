“En 2022 el sistema electoral sí es bueno, confiable, pero en 2026 es muy malo”: cuestionan al presidente Petro por crítica a software de la Registraduría

“El software de la Registraduría con que se hacen los escrutinios es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro, desde afuera, y fue a través del software que se hizo el fraude al Partido Mira, en beneficio de otros que ya no vale la pena recordar. Esa sentencia mostró una debilidad profunda del sistema electoral colombiano”, dijo Petro.

“Evidentemente, no es coherente el presidente Gustavo Petro, al afirmar que el sistema electoral colombiano puede poner en riesgo a una próxima elección. Él se eligió con ese sistema electoral colombiano. O sea, en el año 2022, el sistema electoral sí es bueno, sí es confiable. Pero en el año 2026, donde seguramente él querrá volver a participar en las elecciones y tiene posibilidad de ganar, pero también de perder, el sistema electoral ya no es tan bueno, o ya no es tan confiable, o lo que es peor, es muy malo”, dijo el congresista.