Cuando Petro juró sobre marmol, en compañía de Claudia López, que no convocaría una Asamblea Nacional Constituyente

- Me comprometo a no expropiar, nunca lo he hecho.

- Me comprometo a no convocar una Asamblea Constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991.

- Me comprometo a manejar los recursos públicos como recursos sagrados y a mantener la disciplina fiscal. No solo me comprometo, sino que lo he hecho, jamás me he robado un solo peso de los colombianos o las colombianas.