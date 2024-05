William Molina, consejero de juventud en Santander, aseguró que la vicepresidenta, Francia Márquez, lo increpó por su discurso contra el jefe de Estado. “La vicepresidenta me da la mano y me dice: ‘yo lo tenía dentro de mis afectos y usted vino a denigrar del presidente’”, dijo el joven.

“No retiraría ninguna palabra del discurso que, como William Molina, le dirigí al presidente Gustavo Petro. He vivido en carne propia el desinterés de este gobierno por sacar adelante las agendas nacionales de juventud. He recibido señalamientos y hostigamientos por WhatsApp y redes sociales, incluso de algunos jóvenes que, irónicamente, me reconocen cómo un gran líder”, señaló Molina.

En ‘Vicky en SEMANA’, el joven aseguró que lo han intimidado luego de increpar al presidente Petro. “Me han escrito, me han hostigado, me han dicho que soy un hp, que soy lo peor de lo peor, que soy uribista, que me van a mandar a callar, hay mil cosas. Pero yo a ellos les digo que no soy uribista, yo hago parte de un partido de centro, mis ideales son distintos, y se lo dije a Francia (Márquez). Yo la admiraba a ella por algunas cosas que se han dado y se han hecho, pero uno tampoco puede callar porque, entonces, estamos cometiendo un gran error”, aseguró en Vicky en Semana el consejero de juventud.