¿Qué implicaría para Colombia si Petro cumple su amenaza de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente?

El presidente Gustavo Petro agudizó su discurso este viernes, 15 de marzo, y abrió la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, si sus reformas sociales no avanzan en el Congreso de la República , por lo que muchos han calificado sus palabras como una amenaza.

“Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillando hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar”, comentó.

María Fernanda Cabal saca a relucir video cuando Petro juró no convocar una asamblea constituyente: “mentiroso izquierdista radical”

Mientras tanto, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño sostuvo: “ El presidente Gustavo Petro, que juró respetar la Constitución de 1991, acaba de amenazar con ir a una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso no le aprueba sus malas reformas. Comienzan a fracturar la democracia”.

El excomandante del Ejército Nacional Enrique Zapateiro manifestó: “La democracia se respeta, el pueblo en Colombia no habla a través de un dictador, el Congreso es la verdadera representación popular. No se puede gobernar dinamitando el Estado de derecho. No es serio ni responsable incitar a la violencia”.