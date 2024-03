“¿Por qué vamos a desbaratar lo que hicimos?”: cuando Petro negaba en 2021 convocar una Constituyente

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar”, indicó el mandatario desde Puerto Resistencia, en el centro de Cali.

“Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.

“La Constitución de 1991 ordena que todo colombiano tenga derechos fundamentales y los describe. Hoy no los tienen, pero no es porque la Constitución no lo ordene, es porque los gobiernos, en un régimen corrupto, que no es constitucional, han hecho negocio con los derechos de los colombianos”, agregó.