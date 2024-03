Presidente Petro dice que no habló con el exfiscal Barbosa o Mancera para “negociar” sobre el caso de su hijo Nicolás Petro

Nuevamente, el presidente, Gustavo Petro, hizo referencia al video que reveló en exclusiva SEMANA, sobre la captura que realizó el CTI de la Fiscalía de su hijo Nicolás Petro, por el caso de la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial.

En esta ocasión, el mandatario, a través de su plataforma favorita X, señaló que no ha tenido contacto con el exfiscal Francisco Barbosa o la saliente fiscal general encargada Martha Mancera sobre una “negociación” por el caso de su hijo.

“Este video debe ser conocido por todo el mundo. Así trataron al hijo del presidente de Colombia. Bajo nuestras normas solo hubiera sido citable sin ningún problema para la fiscalía, pero allanaron para tratarlo como el peor criminal con el fin de transmitir sus imágenes. Entraron a la habitación con la esposa de mi hijo desnuda y embarazada”, posteó Petro.

🔴 "Es que lo vamos a meter preso, Petro, me decía Barbosa. Le dije, nunca hablaré con usted ni con ningún Fiscal de mi hijo. Si la hizo, la hizo, sino que se defienda y sea juzgado como cualquier ciudadano", dijo el Presidente. Vea más: https://t.co/cLarA64yZp pic.twitter.com/NQFToAj08j — Revista Semana (@RevistaSemana) March 16, 2024

Y añadió en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Jamás he hablado ni con Barbosa ni con Mancera de mi hijo, no ha sido objeto de negociación alguna, tal como lo prometí”.

“Pero este tratamiento de indignidad se debe a dos razones: a que el presidente de Colombia es progresista y quisieron vengarse por ello y, a que con el derribamiento sicológico de mi hijo, quisieron tumbar al presidente”, anotó.

Bajo nuestras normas solo hubiera sido citable sin ningún problema para la fiscalía, pero allanaron para tratarlo como el peor criminal con el fin de transmitir sus imagenes.… pic.twitter.com/Vi13BpqADS — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2024

Presidente Petro reaccionó indignado al video de la captura de su hijo Nicolás: “Como si fuera Pablo Escobar”

En un discurso desde Cali, el jefe de Estado reaccionó al material, indignado, señalando que le mostraron cómo el extinto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar.

“¿Qué les molesta si el niño puede ir sano a la escuela como dice la canción? ¿Por qué les pesa tanto? ¿Por qué odian al presidente que lo propone en la mesa? Yo no soy de los festines de ellos, yo no voy a los prostíbulos donde van ellos. Yo no voy a sus clubes sociales a tomar whisky mientras la gente se muere de hambre”, sostuvo Petro.

Nicolás Petro, en la diligencia de su captura | Foto: SEMANA

Y añadió: “A mí no me gusta eso, yo no puedo soportar una oligarquía que se pasea por el mundo, mientras su propio pueblo se está muriendo. Solo los invité a hablar, solo los invité a acordar. No para que me hicieran retroceder. Es que lo vamos a meter preso, Petro, es lo que me decía Barbosa”.

“Ahí muestra la señora de la revista, innombrable, a mi hijo como le allanaron. Yo le dije a Barbosa, nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal de mi hijo. Si la hizo, la hizo; si no, que se defienda como cualquier ciudadano. Y que sea juzgado como cualquier ciudadano”, anotó.

Además, expresó bastante molesto: “Pero ahora se jactan porque van a salir de la Fiscalía, mostrando el video donde el CTI allanó, como si fuera Pablo Escobar, su apartamento para mostrar las imágenes de su esposa desnuda y embarazada. Y la señora de la revista dice: no, los trataron bien”.

“Ese video tiene que repartirse en el mundo, para que sepan cómo la extrema derecha, utilizando la Fiscalía, actuó sobre el hijo del presidente de la República. De una manera tan alevosa solo porque el presidente de la República es de izquierda y es del pueblo. Pero yo no vengo a hablar de mi familia, no me interesa ese tema personal”, aseguró el jefe de Estado.

Exclusivo: este es el video inédito de la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente. No hubo atropellos, el CTI le respetó sus derechos. Las imágenes son impactantes

SEMANA obtuvo en exclusiva el video, de casi 13 minutos de duración, de la captura de Nicolás Petro. El operativo se realizó el 29 de julio de 2023, hacia las 6:00 de la mañana, en el apartamento en el que vivía el hijo del presidente en Barranquilla. Las imágenes, que hasta hoy eran desconocidas, son impactantes y muestran exactamente lo que pasó ese día.

La primera imagen que se ve es la de varios agentes del CTI que llegan al apartamento 202, donde residía Nicolás. Timbran en varias oportunidades, una y otra vez, sin que nadie les abra la puerta. Pasados unos instantes, la puerta se abre, pero quien lo hace es otro agente del CTI. De forma paralela, se ve cómo otro uniformado ingresa por la parte de afuera del lugar.

De inmediato, los agentes del CTI se van hacia el hall de habitaciones, hacen un ligero registro en una de ellas y llegan al cuarto del fondo. Abren la puerta y saludan. “Señor Nicolás, somos la Fiscalía General de la Nación, tenemos una orden de registro de allanamiento, les pido por favor, me presten atención, se tranquilicen, y yo les explico de qué se trata”, dice uno de los agentes.

Nicolás Petro y la declaración que entregó en la Comisión Nacional de Acusaciones. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Nicolás aparece por primera vez en cámara, saliendo del baño. Una voz femenina pide respeto. “Estamos respetando”, dice el agente del CTI que dirige el operativo. De inmediato, organizan para que las personas que estaban en el lugar se puedan cambiar.

La cámara se enfoca solo en Nicolás. “Vamos a estar con usted acá”, le dicen al hijo del presidente, mientras le garantizan que no le van a violar su intimidad. “Estamos respetando, estamos explicando, les pido que se calmen”. Nicolás permanece en silencio. Al fondo, se escucha a una mujer que hace reclamos de forma constante y dice que “ese no es el debido proceso”.

En las imágenes se ve que nunca hubo ningún atropello por parte de los agentes del CTI, quienes tampoco usaron la fuerza. Simplemente, se trataba de una captura y la situación resultaba incómoda de todas maneras. “Voy a llamar a mi abogado”, dice el hijo del presidente.

La cámara sale de la habitación y espera por unos minutos. Pero nunca para de grabar, apuntando hacia una pared. Cuando Nicolás vuelve a estar en la escena, se ve salir del cuarto custodiado por los agentes del CTI. Se sienta en el comedor y uno de los agentes empieza a leerle sus derechos.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Me permito notificarle la orden de captura que existe en su contra, la cual fue expedida por el Juzgado 16 Penal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá. Esta orden fue expedida el 28 de julio de 2023 y tiene vigencia de un año, por tanto, se encuentra vigente”, le informa uno de los agentes.

Mientras tanto, Nicolás Petro se veía pensativo. Se cogía el mentón y escuchaba atentamente. El agente del CTI proseguía: “Esta orden de captura se expidió para capturar al señor Nicolás Fernando Petro Burgos (...). Esta orden de captura se expide por unos hechos que tienen fecha de ocurrencia del año 2021 al año 2022. El motivo es que usted presuntamente incrementó para sí, de manera no justificada, su patrimonio económico, siendo servidor público como diputado adscrito a la Asamblea del Atlántico. Además, adquirió, resguardó, invirtió y custodió bienes que tenían su origen mediato en el delito de enriquecimiento ilícito, dando a los bienes y a las actividades apariencia de legalidad”.

A esa altura del video, Nicolás se ve con las manos entrelazadas y mirando hacia el piso. “La orden de captura se libra con la finalidad de que usted sea vinculado al proceso mediante imputación de cargos y, sobre todo, la imposición de medida de aseguramiento. Los delitos por los que se expide es en calidad de autor de enriquecimiento ilícito, en concurso heterogéneo, con lavado de activos, en calidad de coautor”.

El agente del CTI le dice: “En ese orden de ideas, Nicolás, usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho de presentarse de manera presencial o telefónica inmediatamente con un abogado. Si usted cuenta con abogado de confianza, nos da el dato para comunicarlo de inmediato (...). Si usted no cuenta con un abogado que lo represente, la Fiscalía solicitará que se designe a un representante del Sistema Nacional de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo, para que lo asista en el tiempo que usted lo considere”.

Finalmente, el CTI le pregunta: “¿Entiende los derechos que le asisten como capturado, Nicolás?”. El hijo del presidente contesta muy rápido: “Sí”.

Luego, la autoridad explica a los habitantes de la casa sobre la orden de allanamiento y les anuncia que Nicolás estará bajo su custodia. Tratándose de quien se trata, el CTI vuelve y le pregunta a Nicolás: “¿Quedan claros sus derechos como capturado?”. El hijo del presidente dice: “Sí”. Y le piden que lo diga mirando a la cámara. Él, simplemente, mira a la cámara y dice: “Sí, sí”.

El último reclamo que hace Nicolás es si puede “cepillarse”. El agente del CTI le dice: “Claro, se puede cepillar, ponerse los zapatos. Si quiere, le pedimos desayuno para que se alimente”.

El video concluye cuando Nicolás regresa al cuarto, acompañado de los agentes del CTI para terminar de alistarse y salir. En un radio se escucha que alguien dice: “Aquí el personal de Policía está interrogando cómo ingresamos…”. Y el que dirige el operativo del CTI dice: “Eso no es competencia de ellos, estamos en una diligencia de allanamiento y registro, cumpliendo la orden de un fiscal, no tenemos por qué darles explicaciones a ellos”.