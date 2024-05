Director de la UNGRD no reintegra a secretaria general que declaró insubsistente en estado de embarazo; hay acción de desacato

“Cuando él me llama me pide la renuncia, pese a que sabe de mi estado, de que se lo manifesté y de frente le dije que no iba a presentar la carta, que él conocía mi estado de embarazo. Salgo de la oficina de él y le paso mi incapacidad. Él en este momento sobrepasó dos fueros que yo tengo: protección por mi embarazo y por incapacidad. Él puede, perfectamente, declararme insubsistente, que me declare insubsistente”, aseveró la entonces secretaria general de la UNGRD. Y así ocurrió.