Grave denuncia: secretaria general de UNGRD asegura que el director le pidió la renuncia estando embarazada e incapacitada: “Voy a luchar por mis derechos”

La secretaria general de la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastres (UNGRD) denunció que el nuevo director general le pidió la renuncia, pese a que está en estado de gestación e incapacitada, pues tiene un embarazo de alto riesgo.

Ana María Castaño Álvarez fue citada a la oficina de Carlos Carillo en la tarde del jueves 14 de marzo para una reunión en la que el nuevo director de la entidad le pidió entrar sin celular. Después de esa charla, él le solicitó entregar su carta de renuncia antes de las 6 de la tarde, pero ella no aceptó.

“El director Carillo llegó el martes. No habíamos tenido la oportunidad de hablar cara a cara, y ayer (jueves) me citó a su despacho. Me pide que entre sin celular. Entro con el celular y pensé que íbamos a hablar de temas de trabajo, yo le iba a mostrar una incapacidad que tengo de 30 días que me dio mi ginecólogo porque tengo un embarazo de alto riesgo, tengo 40 años”.

El caso de Castaño Álvarez comenzó desde inicios del mes. Ella presentó la renuncia el 4 de marzo a Elga Rivas, quien era la directora encargada, pero apenas pasaron cuatro días, hasta el día 7, cuando se hizo una prueba de sangre que salió positiva para embarazo. “En ese momento, le notifico a la doctora Elga que me encuentro en estado de embarazo y me retracto de mi carta de renuncia”, aseveró la funcionaria en conversación con SEMANA.

“Cuando él me llama y me pide la renuncia, pese a que sabe de mi estado, de que se lo manifesté y de frente le dije que no iba a presentar la carta, que él conocía mi estado de embarazo. Salgo de la oficina de él y le paso mi incapacidad. Él en este momento está sobrepasando dos fueros que yo tengo: protección por mi embarazo y por incapacidad. Él puede perfectamente declararme insubsistente, que me declara insubsistente”, aseveró la secretaria general de la UNGRD.

Castaño estuvo a cargo de la dirección UNGRD en Antioquia, rol al que, asegura, llegó a través de Olmedo López y de una congresista del Pacto Histórico. Cuando asumió el exdirector Olmedo López, este le pidió pasarse a la secretaría general de la entidad.

Una vez López renunció a su cargo por el escándalo del contrato irregular de carrotanques para La Guajira, a la funcionaria le pidieron encargarse de otros tres cargos durante el proceso de transición. Por ello, quedó al mando de la subdirección general, la oficina asesora de planeación y la dirección de contratación, solamente durante el tiempo necesario para que el nuevo director, Carrillo, hiciera los respectivos nombramientos.

“La reunión empezó cordial. Hablamos de mi hoja de vida, me preguntó de mi trayectoria y hubo un momento en el que me dijo que esperaba mi carta de renuncia antes de las 6 de la tarde. Lo miré y le dije: ‘Director, usted sabe que yo estoy embarazada’ . Me dijo que no sabía, pero a él el cargo se lo entregó la doctora Elga y ella muy bien sabía que yo estaba embarazada”, contó la funcionaria a SEMANA.

Sobre su caso, Carlos Carrillo dijo en X: “He solicitado a la actual secretaria general de la UNGRD, Ana María Castaño, su renuncia protocolaria. Le di plazo hasta las 6:00 p. m. del día de hoy, no la recibí. Debo informar a la opinión pública que la mano derecha de Olmedo López en la entidad continuará”. Esa publicación tuvo lugar en la tarde del jueves, justo después de la reunión en la que le reclamaron su retiro y estuvo acompañada de un documento con el manual de funciones de su cargo.

Carlos Carrillo Arenas | Foto: Guillermo Torres / Semana

Sobre Carrillo, Castaño asegura: “Quiso enlodar mi nombre. Yo no era la mano derecha de Olmedo. Si renuncio, renunciaría al derecho que tengo como materna. Me siento muy vulnerada y muy afectada. Anoche no dormí. Estoy de claro en claro. A mí no me gustan los escándalos, pero si este señor me la va a poner así, pues yo estoy en capacidad de responderle. Yo tengo un bebé que se está gestando dentro de mí y él tiene una mamá que tiene voz porque yo estoy defendiendo los derechos míos y los de mi hijo. Voy a luchar por ellos”.

He solicitado a la actual secretaria general de la @UNGRD: Ana María Castaño (@aninac0120), su renuncia protocolaria, le di plazo hasta las 6:00pm del día de hoy, no la recibí.

Debo informar a la opinión pública que la mano derecha de Olmedo López en la entidad continuará, por… pic.twitter.com/bubuBSozn9 — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) March 14, 2024