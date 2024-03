Lo último: carrotanques que compró la Unidad Nacional del Riesgo no pueden prestar servicios en La Guajira “porque no tienen pólizas”

El nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, confirmó este miércoles 13 de marzo que los carrotanques que compró la entidad están parqueados en un batallón de La Guajira y no pueden prestar sus servicios de suministro de agua porque no tienen las pólizas o seguros de riesgos.

“Algo importante para decir y lo dejo absolutamente claro, también para que lo sepan los habitantes de La Guajira, con quienes me comienzo a disculpar en nombre de la entidad, los carrotanques deben estar detenidos, no pueden salir del batallón ”, dijo.

Y agregó: “Yo, como director de la UNGRD, me encargaré de que estos carros no se muevan. ¿Y por qué no se pueden mover? Pues porque no tienen pólizas de seguro y todos los bienes del Estado deben estar asegurados. Entonces, fíjense ustedes que una de mis primeras tareas será asegurar estos bienes del Gobierno que, nos guste o no la forma como se compraron, deben tener un seguro. Eso lo obliga la ley”.