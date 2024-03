Presidente Petro posesionó a Carlos Carrillo como nuevo director de la UNGRD, tras escándalo de carrotanques de Olmedo López

Aunque aclaró que no pretende juzgar a nadie porque él no es la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría, dijo que hay muchos contratistas que están asumiendo funciones muy importantes, incluso de directivos.

“Vamos a revisar absolutamente todos los contratos, pero empezaremos con los de mayores cuantías. Hay unos contratos que han generado polémica, como el del pastor Alfredo Saade. Hay algunos como el de Saade que, incluso, exceden el límite, pueden hacerse, pero deben justificarse. ¿Sabe quiénes no me han llamado? Los políticos. Deben estar bastante preocupados porque difícilmente me van a llegar con un arrume de hojas de vida organizadas por colores. Vamos a contratar personas que puedan hacer su trabajo, no cuotas políticas”, contó.