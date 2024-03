Presidente Petro anunció polémica estrategia de seguridad: “Vamos a poner miles de gestores de paz para solucionar problemas de convivencia”

“El amor se construye es en la libertad, no en el terror, en el terror no puede haber amor posible y entonces esa violencia intrafamiliar, llamémosla así, que entre otras es una de las principales causas de la inseguridad, ya presentaremos las cifras, pero la inseguridad en Colombia en sus principales capítulos más importantes no son los delitos, no es el crimen, no es el robo, no es el asesinato por ahí”, expresó Petro.