Carlos Carrillo denuncia que exsecretaria de la UNGRD, que declaró insubsistente, había aprobado el despido de una funcionaria embarazada

“El director Carrillo llegó el martes. No habíamos tenido la oportunidad de hablar cara a cara, y ayer (jueves) me citó a su despacho. Me pide que entre sin celular. Entro con el celular y pensé que íbamos a hablar de temas de trabajo, yo le iba a mostrar una incapacidad que tengo de 30 días que me dio mi ginecólogo, porque tengo un embarazo de alto riesgo, tengo 40 años”, le dijo a SEMANA.