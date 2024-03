El nuevo director de la Unidad del Riesgo destapa la crítica situación en la que Olmedo López dejó la entidad, y dice que hoy no se sabe nada de él

SEMANA: Usted aún no se ha posesionado, pero ya tiene la información de la UNGRD. ¿Qué encontró?

CARLOS CARRILLO: Hay varias cosas que inquietan. El número de contratistas creció sustancialmente en la administración de Olmedo López. Estamos acercándonos a 800 contratistas, antes había menos de 500. Hay cuentas importantes por pagar, una cartera que asciende a 400.000 millones de pesos que no es muy justificable. A veces no es clara cuál es la razón para que haya tanta demora en los pagos. Hay muchos contratistas pequeños, como el de los carrotanques en La Guajira, entre otros. No hay contratistas grandes establecidos y serios que tengan una reputación que proteger. Usted nota que pareciera que los contratistas más serios, estructurados y confiables estuvieran aburridos y no quisieran tener relación con la UNGRD.

SEMANA: ¿La cartera es de Olmedo López?

C.C.: Viene de tiempo atrás, al parecer, es una tradición en la entidad. Hay indicios. En el momento en que me posesione, espero tener información de primera mano.

SEMANA: ¿Por qué dice “espero”?

C.C.: Porque lamentablemente la corrupción ha sido un virus enquistado, un problema que está corroyendo a la sociedad colombiana hasta el fondo. Está en lo público, lo privado y en la sociedad, que ha venido naturalizando una serie de comportamientos.

SEMANA: Helga María Rivas está de directora encargada. ¿Ya hizo empalme con Olmedo López?

C.C.: ¿Dónde está Olmedo? Renunció y no se ha sabido de él. No sé dónde está, no he hablado con él. Por supuesto, él tiene una planta de funcionarios de libre nombramiento y remoción que adelantan el empalme. Espero que cooperen. La salida de Olmedo se dio por un escándalo que el país vio. Pasó algo insólito, el secretario de la Transparencia lo denunció, hizo unas declaraciones fuertes que precipitaron su salida, a pesar de que se había publicado un comunicado de la entidad diciendo que este Gobierno lo respaldaba. Parecía un comunicado apócrifo. En ese orden de ideas, será muy difícil tener algún tipo de contacto con López para hacer el empalme.

SEMANA: Llega en un momento difícil para la UNGRD. ¿Le preocupa?

C.C.: Tengo dos misiones. La primera, cumplir la misionalidad de la entidad. Si bien aquí hay unos escándalos que apuntan a unos posibles hechos de corrupción, la misionalidad de la entidad no puede detenerse. Trabaja 24/7, tiene que encargarse de garantizar la respuesta frente a algo que suceda en el país. Lo segundo, sacar a los mercaderes del templo. No es secreto que si el señor presidente decide ponerme a mí en esa posición, es porque confía en mi capacidad de llevar adelante la misionalidad y porque entiende que soy alguien que no permitirá ni el más pequeño hecho de corrupción.

SEMANA: ¿Los “mercaderes” son las personas de Olmedo López?

C.C.: No creo que debamos convertir a Olmedo López en el malo de esta historia. No puedo decir si tiene o no responsabilidades penales, lo que puedo decir es que tiene responsabilidades políticas. Lo que pasó es inaceptable. Pero, haya cometido o no un delito, le aseguro que no es el malo de la película.

Carrillo dijo que no sabe del paradero de Olmedo López. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Entonces, ¿quién?

C.C.: Tiene que haber algo enorme detrás. Y no en este Gobierno. Ahí se tiene que poner el espejo retrovisor.

SEMANA: Pero el escándalo estalló en el Gobierno Petro, el contrato de La Guajira se firmó en este mandato.

C.C.: No todos los contratos están firmados en este Gobierno. Por ejemplo, el tema de Mocoa lo dejó el director de Uribe porque ni siquiera era de Duque.

SEMANA: Reitero, los carrotanques, por los que salió de la entidad Olmedo López, se firmaron en el Gobierno Petro.

C.C.: Sí, claro, pero los carrotanques son uno de muchos posibles casos en los que no ha habido un manejo adecuado de los recursos. Por supuesto, el Gobierno actual tiene que asumir las responsabilidades políticas, es que ganamos las elecciones, pero sería muy ingenuo creer que el mundo empezó el 7 de agosto de 2022.

SEMANA: Si Olmedo López no es el malo de la película, ¿lo son los partidos políticos?

C.C.: Los partidos siempre han utilizado la UNGRD como un fortín político. Hacer politiquería no implica hacer corrupción, pero generalmente van de la mano. Usted tiene en Colombia unas malas prácticas políticas que están en todas partes. ¿Cómo funcionan? Juegan con la necesidad de la gente. Los políticos monopolizan el acceso al empleo, al agua, a la comida. Ese tipo de relaciones transaccionales de la política tradicional con los ciudadanos son perversas.

SEMANA: ¿A qué partidos se refiere?

C.C.: A todos, sin excepción.

SEMANA: ¿Incluidos los de izquierda?

C.C.: Absolutamente todos los partidos. En todo el Estado ha habido clientelismo y politiquería.

SEMANA: Centrémonos en el contrato de los carrotanques. ¿Cuál es la primera decisión que tomará?

C.C.: Cuando se llega al Ejecutivo, no se toman decisiones con las vísceras ni desde el estómago, se toman con la cabeza, apalancadas con una evidencia. No le puedo adelantar una decisión, porque lo primero que tengo que hacer cuando me posesione es ir a La Guajira, buscaré una solución. Estos proyectos, como los de los carrotanques, son soluciones temporales, pero el presidente Gustavo Petro está empeñado en que al final de su gobierno haya soluciones de fondo al problema del agua en esta zona del país.

Carrillo fue concejal del Polo Democrático. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: La Secretaría de Transparencia habló de sobrecostos en el contrato de carrotanques e incumplimiento en las especificaciones técnicas. ¿Seguirá con el contrato?

C.C.: Cuando usted asume la dirección de una entidad como esta, debe cumplir con la ley, no es simplemente que el director diga que acabará el contrato, hay que buscarle la comba al palo. Hay una posibilidad de demandar los contratos, hay instrumentos legales. Lo que le digo con absoluto convencimiento es que las puertas de la UNGRD estarán abiertas de par en par para los entes de control. Se lo digo de corazón: no puede haber algo más bajo que robarse la plata de una emergencia. La entidad está intervenida por la Contraloría General de la República y tendrá toda la cooperación para hacer su trabajo. Hay que ayudarle a través de unas auditorías externas.

SEMANA: Si los carrotanques no funcionan bien en La Guajira, ¿qué hará?

C.C.: Son camiones nuevos, funcionan, la UNGRD opera en todo el territorio. La Guajira es enorme, tendrán una utilidad en algunos sectores. Si no, podrán utilizarse en otros lugares. Más que los carrotanques, me preocupa que la gente no tenga agua.

SEMANA: ¿Qué es lo que más le preocupa de la entidad?

C.C.: Que se hayan traicionado las banderas de este Gobierno por un funcionario al que se le dio la confianza de manejar estos recursos públicos. La Unidad siempre ha sido vulnerable al saqueo por su misionalidad. Cuando usted tiene un desastre, no puede esperar diez meses a que salga una licitación, hay unas facultades distintas. Por eso, ha sido frágil frente al posible saqueo. Nosotros no somos lo mismo.

El nuevo director tomó posesión esta semana. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Olmedo López viene del Polo Democrático.

C.C.: Fue candidato de la lista de Decentes en 2018 a la Asamblea, creo, candidato del Polo a la gobernación de Antioquia, fue cercano a Carlos Romero, el sector político de la hoy senadora Clara López, pero hace tiempo no está en el Comité Ejecutivo Nacional del Polo, no es militante. Él, hasta donde sé, no llegó como cuota del Polo Democrático.

SEMANA: ¿Entonces?

C.C.: Parece como una especie de coalición entre distintos sectores políticos de Santander, la costa Caribe y Antioquia, de distintos sectores, hay informaciones de prensa que hablan del Partido Conservador, de la presencia del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Eso sí, todos lo niegan antes de que cante el gallo.

SEMANA: ¿Y usted llegó al cargo por el Polo Democrático?

C.C.: Con las relaciones que tengo yo con el Polo es básicamente imposible que el partido me nomine a mí a algún cargo. Ni siquiera en las redes sociales del partido han expresado algún mensaje de apoyo a mi nombramiento. El señor presidente me llamó directamente para que lo acompañara en esta tarea. Tendré que renunciar al Comité Ejecutivo Nacional.

SEMANA: ¿Es cierto que ha recibido ataques tras su designación?

C.C.: Han pasado cosas extrañas, uno empieza a ver un ambiente raro. Ejemplo: salió desde un correo, anteriormente asociado al equipo de comunicaciones de la UNGRD, un comunicado de prensa que buscaba deslegitimar mi nombramiento, sembrar dudas sobre mi hoja de vida y capacidad. Enviaron a toda la lista de correos, muy probablemente saliendo desde la Unidad, información sobre mi papeleo para asumir el cargo. Además, apareció una carta dirigida al Servicio Civil, supuestamente escrita por mí; era espuria, falsa.

Carrillo se refirió a la polémica de los carrotanques. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Es decir, llegará con enemigos.

C.C.: Sin duda alguna. Yo no tengo ninguna intención de llegar a generar una masacre laboral o una cacería de brujas.

SEMANA: Pero tendrá que sacar gente y llevar a personas de su confianza.

C.C.: Los cargos de libre nombramiento y remoción siempre cambian cuando llega un nuevo director, salvo casos excepcionales.

SEMANA: ¿Y los directores de fondos de la entidad? ¿Casi todos son políticos?

C.C.: Hay muchos contratistas que están asumiendo funciones muy importantes de directivos. Vamos a revisar absolutamente todos los contratos, pero empezaremos con los de mayores cuantías. Hay unos contratos que han generado polémica, como el del pastor Alfredo Saade. Hay algunos como el de Saade que, incluso, exceden el límite, pueden hacerse, pero deben justificarse. ¿Sabe quiénes no me han llamado? Los políticos. Deben estar bastante preocupados porque difícilmente me van a llegar con un arrume de hojas de vida organizadas por colores. Vamos a contratar personas que puedan hacer su trabajo, no cuotas políticas.

SEMANA: Pero va a chocar con el Partido Conservador y el Pacto Histórico, allí hay gente de varios partidos.

C.C.: Hay que ver su desempeño, un contratista tiene una evaluación, tiene que entregar unos informes de su gestión, serán revisados con lupa. Aquí la gente tiene que llegar a trabajar.

SEMANA: Pero el pastor Saade no trabajó, según se dijo…