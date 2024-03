UNGRD alista depuración de personal tras escándalo de carrotanques de La Guajira: “Este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia”

Carrillo, quien apenas tomará posesión del cargo esta semana en una acto en la Casa de Nariño, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro no tolerará los actos de presunta corrupción en la entidad.

“Sin duda alguna hay que hacer una depuración. O sea, aquí están pasando cosas. Yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia con ese tipo de actos”, señaló el director designado de la Ungrd.