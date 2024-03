“Los petristas purasangre”, la frase de Gustavo Bolívar que molestó a un sector del Pacto Histórico: “¿Los demás somos sangre sucia?”

“Precisamente, hay mucha expectativa en la gente, en la ciudadanía, porque el presidente nos ha llamado a los que nosotros llamamos petristas purasangre a colaborar en el Gobierno. En el caso particular, me han entregado una entidad muy grande, con muchos recursos y lo único que puedo garantizar, por ahora, es que de esa entidad nunca se va a perder un solo centavo, ni un peso”, expresó Bolívar.

Aunque Gustavo Bolívar tiene razón en su frase, porque el jefe de Estado se radicalizó y dejó a un lado la Unidad Nacional para arroparse en la izquierda más radical, que siempre ha sido fiel a sus políticas, su mensaje no le gustó a algunos sectores del Pacto Histórico que no han comulgado con el radicalismo que ha acompañado al jefe de Estado en varias oportunidades.

María Antonia Pardo, exesposa del congresista Agmeth Escaf, exjefe de comunicaciones de la campaña presidencial y amiga personal de Verónica Alcocer, no quedó satisfecha con el mensaje de Bolívar y le reclamó en redes sociales.

Pardo, aunque no se refirió directamente al nombramiento de Gustavo Bolívar, sí lo hizo frente al de Carlos Carrillo en la dirección de la UNGRD .

“A la izquierda sola no le alcanzan los números para ganar una elección presidencial. Gustavo Petro entendió eso muy bien en 2021 y por eso entraron a la campaña personas de centro como estrategas: para mostrar pluralismo y atraer los votos que faltaban (que no eran pocos) ”, dijo Pardo.

“Alguien que jamás entendió eso y que se opuso con uñas y dientes fue Carlos Carrillo. A mí, aunque no me conoce, no hizo más que hacerme daño. De su parte recibí los más rastreros ataques. Todo un patán matoneador. Un bully profesional”.