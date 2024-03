Tras polémica porque Gustavo Bolívar asumirá la dirección de Prosperidad Social siendo bachiller, denuncian “la cereza del pastel, una grosería”

El exsenador no lo ha ocultado y ha dicho que estudió varios semestres de comunicación social y periodismo en la Universidad La Sabana, pero no culminó. Por eso, en la página de la Presidencia, no aparece su historial académico.

En ‘Vicky en SEMANA’, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay dijo que “la cereza del pastel” es que el exsenador y excandidato Gustavo Bolívar varias veces ha dicho que no tiene dinero y que por eso renunció al Congreso para volver a ser libretista. Luego, dijo que aunque no tiene dinero dona su salario. Y ahora, señaló, él supo que la anunciada donación de sus ingresos la hace a una fundación que es de él mismo.

“Que él diga que no le alcanza el sueldo de 43 millones de pesos, de senador, para renunciar. Entonces, supuestamente no le alcanza, pero lo donaba, sale a la calle a ser candidato a la Alcaldía (de Bogotá), después pierde con creces y después, entonces, acepta un cargo de 24 millones de pesos mensuales . Dice él que supuestamente también lo va a donar, seguramente se lo va a donar a él mismo , a una fundación que él fundó y que gobierna su familia, pero, además, la razón es clara. Va a administrar 10 billones de pesos. Pues claro, ahí va a cuadrar la caja familiar”, agregó el congresista del Centro Democrático.

Durante el debate electoral de 2023, Gustavo Bolívar dijo en SEMANA que mientras muchos congresistas pagan cero pesos en impuestos, él pagó 1.725 millones de pesos en 2021 y más de 1.000 millones de pesos en 2022. “Tengo una carga impositiva alta”, aseveró, al explicar que, desde que empezó a trabajar, fue acumulando una “pequeña fortuna” por cuenta de sus trabajos de venta en calle, su trabajo como libretista y fabricando gorras. “Tengo una carga impositiva alta porque trabajo desde hace años e hice una pequeña fortuna que me obliga a pagar impuestos. Me retiré a hacer dos novelas y pude pagar mis deudas. Lo que les puedo decir es que el sueldo lo donaré, vivo de las regalías de derecho de autor y de mis novelas. No he tenido contratos ni nada con el Estado y eso me hace orgulloso”, indicó.