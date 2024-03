Gustavo Bolívar cumple los requisitos para ser director del DPS: la entidad solo exige tener 25 años

Aunque el exsenador tiene una amplia experiencia en el sector público y privado que va desde el Senado, pasando por el Concejo de Bogotá, hasta la Universidad Sergio Arboleda, no registra estudios académicos.

El exsenador no lo ha ocultado y ha dicho que estudió varios semestres de comunicación social y periodismo en la Universidad La Sabana, pero no culminó. Por eso, en la página de la Presidencia, no aparece su historial académico.