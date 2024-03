Gustavo Bolívar sobre su llegada al DPS: “El presidente Petro ha llamado a los petristas purasangre a colaborar en el Gobierno”

Sorpresivamente, y faltando un día para su posesión como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, estuvo en la Casa de Nariño Gustavo Bolívar, allí entregó nuevos detalles del por qué llegó al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Bolívar, en una declaración que dio desde el Palacio Presidencial, indicó que el mandatario colombiano apostó por la confianza que le tiene, para entregarle la dirección de una “entidad muy grande”.

De la misma manera, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, reveló que el presidente Petro llamó a los denominados “petristas pura sangre” para hacer parte de su Gobierno del cambio.

“Precisamente hay mucha expectativa en la gente, en la ciudadanía porque el presidente nos ha llamado a los, que nosotros llamamos petristas pura sangre, a colaborar en el gobierno. En el caso particular me han entregado una entidad muy grande, con muchos recursos y lo único que puedo garantizar por ahora es que de esa entidad nunca se va a perder un solo centavo, ni un peso”, expresó Bolívar.

Además indicó: “Vamos a cuidar denodadamente esos recursos para que lleguen, como lo dice la misión y la visión de esa entidad, hasta los rincones más recónditos y más pobres de Colombia”.

“Eso es mi compromiso, hoy estoy en el empalme, no les puedo decir mucho porque estoy conociendo a fondo la entidad y yo creo que mañana después de la posesión ya les podría decir más cosas”, insistió.

Por otro lado, nuevamente respondió a los críticos por su nombramiento: “Es que hay una equivocación en varios de los críticos, y es que ni para ser Presidente de la República, ni para ser congresista, ni para ser ministro, ni jefe o director de departamento se necesita título”.

También dijo: “Pero no quiere decir que uno no haya estudiado, yo llevo 30 años estudiando. Lo que pasa es que no he ido a la Universidad de La Sábana por el título, desde acá se pasa por allá”.

“Y obviamente hice un curso bastante extenso de economía, cinco años en la Comisión Tercera, fui presidente de la Comisión Tercera, bueno, en fin, digamos que no estamos incumpliendo los requisitos ni el presidente está saltando los requisitos”, afirmó.

Tras polémica porque Gustavo Bolívar asumirá la dirección de Prosperidad Social siendo bachiller, denuncian “la cereza del pastel, una grosería”

El pasado primero de marzo, la página web de la Presidencia confirmó que Gustavo Bolívar será el nuevo director de Prosperidad Social (DPS), una de las entidades de mayor burocracia en el Gobierno nacional.

Aunque el exsenador tiene una amplia experiencia en el sector público y privado, que va desde el Senado, pasando por el Concejo de Bogotá, hasta la Universidad Sergio Arboleda, no registra estudios académicos. Es decir, hoy, oficialmente, Gustavo Bolívar es bachiller académico.

El exsenador no lo ha ocultado y ha dicho que estudió varios semestres de comunicación social y periodismo en la Universidad La Sabana, pero no culminó. Por eso, en la página de la Presidencia, no aparece su historial académico.

En ‘Vicky en SEMANA’, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay dijo que “la cereza del pastel” es que el exsenador y excandidato Gustavo Bolívar varias veces ha dicho que no tiene dinero y que por eso renunció al Congreso para volver a ser libretista. Luego, dijo que aunque no tiene dinero dona su salario. Y ahora, señaló, él supo que la anunciada donación de sus ingresos la hace a una fundación que es de él mismo.

“La película es la misma. Uno empieza a ver el nepotismo, es decir cómo nombran amigos, familiares, cómo se ayudan entre ellos dándose los contratos más altos. Y la cereza del pastel es Gustavo Bolívar. Que Gustavo Bolívar diga que dona el sueldo, cosa que no es cierta porque él dona el sueldo a una fundación que es de él, es una grosería, una mentira, un engaño absoluto”, aseguró el senador Miguel Uribe.

“Que él diga que no le alcanza el sueldo de 43 millones de pesos, de senador, para renunciar. Entonces, supuestamente no le alcanza, pero lo donaba, sale a la calle a ser candidato a la Alcaldía (de Bogotá), después pierde con creces y después, entonces, acepta un cargo de 24 millones de pesos mensuales. Dice él que supuestamente también lo va a donar, seguramente se lo va a donar a él mismo, a una fundación que él fundó y que gobierna su familia, pero, además, la razón es clara. Va a administrar 10 billones de pesos. Pues claro, ahí va a cuadrar la caja familiar”, agregó el congresista del Centro Democrático.

Ahora bien, ¿puede un bachiller académico manejar un presupuesto anual de 10 billones de pesos en el Departamento de Prosperidad Social (DPS)? Aunque los independientes y contradictores del gobierno de Gustavo Petro no lo consideran posible, los requisitos legales para asumir el cargo se lo permiten.

Según la Resolución 04420 del 31 de diciembre de 2015, que establece el manual de funciones del DPS, “para ser ministro o director del departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara”.

Y según la Constitución Política de Colombia, en su artículo 177, “para ser elegido representante a la Cámara se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad a la fecha de la elección”. En otras palabras, Bolívar cumple los requisitos para ocupar el cargo que, sin duda, maneja todos los proyectos grandes que tienen un impacto social sobre los departamentos y municipios del país.