El senador Antonio Zabaraín dice que las marchas del 1 de mayo pueden convertirse en un “tiro en el pie” para Petro: “Si le salen mal, sucumbe”

A.Z.: El Presidente es un hombre hábil, inteligente, pero no escucha y cuando uno no escucha siempre termina fracasando. El tema es de ideología, las reformas que se han presentado al Congreso son ideologizadas como las que presentaba Hugo Chávez en Venezuela o las de Cuba. Y en esos países las economías colapsaron. En el Congreso hemos estado tratando en que eso no suceda, pero el Presidente ha logrado hasta ahora, en algunos proyectos como la pensional, obtener las mayorías. Eso, para mí, es lamentable. Él es un hombre culto, formado, no es ignorante, pero tiene ese grave error: no escucha, no se rodea bien. Tiene algunos ministros que piensan, que tienen la capacidad para apoyarlo y ayudarlo a salir adelante, pero si no escucha no hay nada que hacer. Y además tiene unos ministros totalmente incompetentes, incapaces, y cuando uno se rodea de áulicos no termina si no fracasando (…) Usted ve las ejecuciones en algunos ministerios y dan grima. La plata no puede estar en la fiducia, en los bancos.