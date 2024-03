Petro dijo que empresarios en Barranquilla quieren reunir $100.000 millones para comprar votos de su constituyente y “tumbarlo”

Germán Vargas Lleras no se deja amilanar e insiste en la constituyente de Petro: “Pretendo hacer parte de ella”

Y agregó: “Los berracos ya están pensando en comprar los votos para ver cómo se saca a Petro, no en ver cómo se hace aquí un acuerdo para salir. Yo lo que propongo en Córdoba es que lo hagamos en Córdoba. Lo hagamos, la verdad sí, pero la verdad para reconciliarnos”.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado indicó: “Un gigante dormido está despertando”. Según él, “la gente grita que no eche atrás el proceso constituyente”.

La llamaban la capital paramilitar de Córdoba. Nunca pude estar en Tierra Alta. Hoy el pueblo de Tierra Alta y el Presidente de la República están juntos. La gente grita que no eche atrás el proceso constituyente. Un gigante dormido está despertando: el pueblo. pic.twitter.com/2sVASoQlws

Le dijeron al presidente Gustavo Petro “dictador” y se armó ‘la de Troya’: “Le quedó grande concertar y ahora amenaza”

“El presidente Gustavo Petro, siendo candidato, prometió no convocar a una asamblea nacional constituyente. Lo que vemos es que Gustavo Petro es un populista, es un misógino, es un dictador”, declaración que le valió el reclamo de Landínez. “Así es, Heráclito, y esa es mi percepción”, insistió ella.

“Si no fuera un dictador, no estaría amenazando con una asamblea nacional constituyente”, replicó Arbeláez al recordar que desde el Legislativo se intentó concertar con el presidente Gustavo Petro asuntos como la reforma a la salud y el mandatario no quiso. “Él quiere imponer las reformas, es un dictador que ahora nos amenaza con una asamblea nacional constituyente porque ahora le quedó grande concertar”, señaló la congresista.