¿Irreconocible?: Así luce Carlos Kajú, quien interpretó al hijo de ‘Pedro el escamoso’

Una de las telenovelas que marcó la televisión colombiana fue Pedro el escamoso, protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes. Luego, en México, después de esta producción, se hizo una versión llamada Yo amo a Juan Querendón.

La telenovela colombiana, original de Luis Felipe Salamanca, fue emitida entre el 2001 y el 2003. Durante el tiempo que estuvo al aire, barrió en el rating por quienes quedaron enganchados con la historia de amor de Pedro Coral y la doctora Paula. Lo curioso de este programa es que su protagonista tenía esa sensación, al estilo Johnny Bravo de que era el hombre más apuesto de todos.

De hecho, la producción arrasó en los premios India Catalina 2002, donde se hizo con las categorías ‘Mejor telenovela’, ‘Mejor actor protagónico’ y ‘Mejor Libretista’. En Venezuela y Estados Unidos también fue galardonada.

Estreno de Pedro el Escamoso tuvo buen rating para Caracol T.V. - Foto: Redes sociales

Telemundo también produjo un spin-off llamado Como Pedro por su casa. En esta oportunidad participó como protagonista nuevamente Miguel Varoni, pero no estuvo Sandra Reyes, sino Ana de la Reguera. También contó con las actuaciones de Alina Lozano, quien ya era recordada por su papel de Doña Nidia.

Álvaro Bayona, quien hizo de Pastor Gaitán; Fernando Solorzano como René, Jairo Camargo como don Alirio Perafán y Juan Carlos Arango como Enrique Bueno. La historia aquí se basó en un viaje que tuvo Pedro Coral a Estados Unidos.

El hijo de ‘Pedro el escamoso’

Algunos recuerdan a un personaje que se robó el corazón de los televidentes. Este fue ‘Pedrito Coral’, interpretado por Carlos Kajú, un actor, cantante y escritor que en la actualidad está completamente cambiado. Aunque se mantiene con algunos roles actorales, en redes sociales suele mantenerse muy activo, donde acumula más de 75 mil seguidores.

Carlos Kaju, actor de 'Pedro el escamoso' - Foto: Redes sociales - Cuenta oficial @carloskajuactor

El joven está radicado en México y en su biografía mantiene que interpretó el papel de Pedrito Coral en la producción de Caracol Televisión. Su cambio de look ha sorprendido a los usuarios, de hecho, actualmente se roba los suspiros de más de una usuaria en redes sociales.

Pues bien, recientemente compartió un video en donde corrobora que efectivamente ya no es el niñito de antes y le da a más de uno un golpe en la cédula al recordarles que se han cumplido 22 años desde que esta novela fue estrenada por Caracol.

Ahora está dedicado a conocer el país mexicano, así lo dio a entender con el video en el que se muestra como todo un mochilero: “Ahora mismo viajo solo por todo México, un hermosísimo país”. Al parecer, aunque le ha ido bien con los viajes, en el amor no le ha ido igual: “A lo largo de mi bella vida me he enamorado de una y mil veces de las mujeres, las que les soy agradecido por lo que me han dado”.

El actor ha dejado ver su cambio en redes sociales. - Foto: Tomada de Instagram @carloskajuactor

También le agradeció a varios de sus seguidores por apoyarlo desde que está en la televisión: “Carlitos, me alegra mucho saber que estás en México, muchos éxitos, mucha fuerza, resistencia. En algún momento pienso viajar allá a hacer carrera”, le escribió uno de sus fans.

Pues bien, la entonces protagonista de la famosa novela en ese momento tenía 23 años, pero se dio cuenta de que lo suyo no era vivir una juventud eterna y por eso decidió dar un paso al costado para dejar la fama y dedicarse a otras cosas.

Aunque Sandra Reyes también se destacó por su interpretación del personaje Amparo Cadena en la serie El cartel de los sapos, en 2008, así como su participación en bastantes producciones colombianas, que incluyen novelas y películas, se declaró oficialmente hippie en el año 2018 y cambió muchos aspectos en su estilo de vida.

Sandra Reyes dejó su fama por convertirse en mochilera. - Foto: Montaje Semana

Ahora la mujer usa muy poco maquillaje y su manera de vestir es diferente, pues dejó los tacones y ya no se le ve con faldas ajustadas. En una entrevista para La Red dijo que había acudido a rituales indígenas y allí se había podido reconstruir y fortalecer espiritualmente.

Sin embargo, la actriz resaltó en Las 2 Orillas que no se alejó la pantalla chica porque quisiera sino porque no tenía trabajo. “La gente dice que yo me alejé de la televisión, eso no es cierto. No he tenido trabajo, que es distinto. A mí me encanta actuar, yo amo actuar y hacer televisión, pero he tenido épocas en que no he tenido trabajo, entonces no es que yo me haya alejado, es que me alejaron un poco. No sé si es que no estaba lista para los personajes”.

La actriz colombiana aseveró que, irónicamente, aunque es la protagonista de la telenovela más vista del país, no recibe ni un solo peso de las regalías de la producción. “Eso es un chiste. No, a los actores no nos llega nada, las regalías no existen en este país. A mí no me pagan por las repeticiones”, mencionó la artista. “Con Pedro el escamoso la gente pensará que a mí me va a llegar un chequecito popocho, no, eso no pasa”.