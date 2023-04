“Me han intentado atracar 10 veces”: Érika Zapata ya está cansada de la inseguridad en Medellín

La comunicadora que es parte de Noticias Caracol, Érika Zapata, se ha logrado ganar el cariño, la admiración y el corazón de los colombianos, siendo una de las periodistas más queridas del país, y todo debido a su particular forma de comunicarse con los ciudadanos y de hacer sus reportajes.

Ahora bien, la paisa es muy activa en sus redes sociales, dejando ver algunos detalles de su vida diaria, e incluso, en ocasiones, comparte fragmentos de sus reportajes difundidos en el canal de televisión. Pero esta vez decidió compartir con sus miles seguidores en Twitter acerca de la inseguridad que la ha perjudicado en el último mes, en la ciudad de Medellín.

La periodista contó los motivos y es que tan solo en un mes la “han intentado atracar más de 10 veces”, pero afortunadamente ha logrado escapar de dichas situaciones, metiéndose a establecimientos comerciales o huyendo de los ladrones.

Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal. — Érika Zapata (@ericayasmin4) April 16, 2023

Corresponsal de Noticias Caracol y ahora figura pública. Foto: Instagram. - Foto: Instagram: @erika_zava

Como era de esperarse, su publicación generó todo tipo de comentarios, desde apoyo hasta personas que aseguran la han visto caminar rápido por las calles de la Ciudad de la Eterna Primavera para evitar que la reconozcan.

“Ya eres una figura pública, debes tomar precauciones lamentablemente”; “Muy triste, la inseguridad en el país está bastante complicada, ojalá las autoridades puedan dar mas resultados. Cuídese y tome alguna precauciones, Érika”; “La cruel realidad que estamos viviendo”, y “Doy fe de eso. La vi en Medellín y era caminando rapidito y no miraba a nadie, no paraba. Se podía percibir que no quería que nadie la reconociera”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios a la periodista.

La periodista antioqueña suele ser tendencia en las redes sociales por la manera como se expresa. - Foto: Instagram: @erika_zava

Por su parte, días atrás, la sencillez y frescura de Érika Zapata al hablar de temas como los de su vida privada permitieron que en una reciente entrevista con la emisora Tropicana revelara varios detalles que pocos conocían, tras una pregunta que le hizo Luchy DJ sobre si ya había tenido intimidad.

Lo que más llamó la atención de los periodistas, oyentes y sus seguidores fue la respuesta de la joven, quien aseguró que a sus 27 años todavía no ha tenido intimidad con nadie: “Me da risa, la gente no lo cree. Tengo 27 años y no lo he hecho, por eso evitaba tener novios. ¿Sí me entiendes? Porque yo digo: cuando me sienta preparada, cuando yo me sienta segura, pero nada”, explicó la periodista.

En cuanto al porqué a esta edad todavía no ha estado con nadie, la mujer aseguró que está esperando al “hombre ideal”, que en serio cumpla sus expectativas, que la valore, que le entregue el 100 %, que la apoye en su trabajo, en todo.

La comunicadora paisa cumplió uno de sus más grandes sueños: conocer el mar. - Foto: Foto tomada de Instagram @erika_zava

“Si encuentro una persona que me valore y me guste. Yo no sé, hay una dificultad en mí por lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que no lo cree por lo que yo soy abierta y conozco mucha gente y todo eso, pero no”, agregó.

Adicionalmente, en medio de la entrevista y con su humor característico, la comunicadora bromeó en que, incluso, llegará a sus 28 años bajo la misma situación, y también sostuvo que tampoco ha besado a un hombre.

“Yo ni siquiera me he besado nunca con nadie”, sostuvo Zapata, quien dejó mucho más sorprendidos a todos.

“Las condiciones, por el escenario, como por mí, porque no he encontrado a nadie de mi interés. Yo perfectamente me pegaría de un Érika Zapata hombre (…). Yo esa parte amorosa no la he vivido, cuando Dios quiera”, concluyó sobre aquel aspecto de su vida privada.