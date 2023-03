Érika Zapata se fue a conocer el mar, pero quedó advertida con los precios: “mero miedo”

La comunicadora que hace parte de Noticias Caracol, Érika Zapata, se ha convertido en una de las periodistas más queridas del país por su particular forma de comunicarse con los ciudadanos y de hacer sus reportajes.

Una de las primeras experiencias que tuvo en su campo fue en Telemedellín en el programa Hora 13 y posteriormente mostró su talento en Hora Extra, pero con la llegada de la pandemia el proyecto se cayó. No obstante, fue la oportunidad perfecta para iniciar ‘cubriendo’ reemplazos de colegas que se enfermaban en el noticiero en el que está actualmente. Así fue como logró darse a conocer a nivel nacional. Además, durante dos años, al tiempo presentaba La finca de hoy.

Érika Zapata hace parte del equipo de periodistas de Caracol Noticias. - Foto: Twitter @ericayasmin4

Fue tiempo después que abrieron la vacante para un puesto fijo, algo que para muchos se demoró en comparación de su gran desempeño y particular forma de trabajar.

Ahora bien, la comunicadora paisa, muy activa en sus redes sociales, deja ver algunos detalles de su vida diaria, e incluso, en ocasiones, comparte algunos fragmentos de sus reportajes difundidos en el canal de televisión. Esta vez, decidió compartir con sus miles seguidores en Twitter, un sueño que cumplió: visitar el mar, por primera vez.

“Por primera vez, conociendo el mar. Gracias a Dios por sus bendiciones. Qué bonita es Cartagena”, fueron las palabras que publicó Érika, en compañía de un video donde aparece ella mostrando a ‘la Heroica’.

Por primera vez, conociendo el mar. Gracias a Dios por sus bendiciones. Qué bonita es Cartagena. pic.twitter.com/5Jxy0GYI6d — Érika Zapata (@ericayasmin4) March 21, 2023

Como era de esperarse, las imágenes de Érika Zapata provocaron todo tipo de reacciones y comentarios por parte de los internautas en redes que, no dudaron en recomendarle visitar algunos sitios turísticos de Cartagena, pero siempre advirtiéndole sobre los precios excesivos y abusivos de algunos vendedores o restaurantes.

“Ve a Barú, eso si son playas, pero ojo, pregunte antes de Pedir, no la quiero ver reportando: Si señores mero atraco”, a lo que ella respondió “mero miedo”. “No vaya a comprar pescado en la playa o lleve la liquidación. Pregunte primero precios, y menos se deje hacer masajes, se le dijo, se le advirtió” y “vamos por más sueños”, fueron otros mensajes recibidos en las redes de la periodista.

Érika Zapata en la playa de Cartagena. - Foto: Foto tomada de Instagram @erika_zava

Días atrás, la sencillez y frescura de Érika Zapata al hablar de temas como los de su vida privada permitieron que en una reciente entrevista con la emisora Tropicana revelara varios detalles que pocos conocían, tras una pregunta que le hizo Luchy DJ sobre si ya había tenido intimidad.

Lo que más llamó la atención de los periodistas, oyentes y sus seguidores es que aseguró que a sus 27 años todavía no ha tenido intimidad con nadie: “Me da risa, la gente no lo cree. Tengo 27 años y no lo he hecho, por eso evitaba tener novios. ¿Sí me entiendes? Porque yo digo: cuando me sienta preparada, cuando yo me sienta segura, pero nada”, explicó la periodista.

Érika Zapata habló de todo en el matutino. - Foto: Instagram: Día a día

En cuanto al porqué a esta edad todavía no ha estado con nadie, la mujer asegura que está esperando al ‘hombre ideal’, que en serio cumpla sus expectativas, que la valore, que le entregue el 100 %, que la apoye en su trabajo, en todo.

“Si encuentro una persona que me valore y me guste. Yo no sé, hay una dificultad en mí por lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que no lo cree por lo que yo soy abierta y conozco mucha gente y todo eso, pero no”, agregó.

Adicionalmente, en medio de la entrevista y con su humor característico, la comunicadora bromeó en que, incluso, llegará a sus 28 años bajo la misma situación, y también sostuvo que tampoco ha besado a un hombre.

“Yo ni siquiera me he besado nunca con nadie”, sostuvo Zapata, quien dejó mucho más sorprendidos a todos.

“Las condiciones, por el escenario, como por mí, porque no he encontrado a nadie de mi interés. Yo perfectamente me pegaría de un Érika Zapata hombre (…). Yo esa parte amorosa no la he vivido, cuando Dios quiera”, concluyó sobre aquel aspecto de su vida privada.