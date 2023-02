La reportera Érika Zapata se confesó: “nunca he tenido novio, me cuesta ese escenario”

Una de las reporteras de Noticias Caracol, Érika Zapata, es reconocida por los televidentes por su particular manera de presentar las noticias cuando se encuentra al aire en las diferentes emisiones.

Ahora bien, gracias a dicha popularidad y el gran reconocimiento que la comunicadora paisa se ha ganado con su trabajo y profesionalismo, el programa Día a día, de la misma cadena de televisión, la invitó para entrevistarla y allí se soltó y contó cosas sobre su vida sentimental y amorosa.

“(...) Nunca ha estado en una relación amorosa, la verdad, nunca he tenido novio (...) A mí me cuesta ese escenario porque yo apenas me estoy aprendiendo a querer, y eso es lo más importante”, confesó Zapata en medio de la entrevista en la que ella era la protagonista.

Érika Zapata, periodista de 'Noticias Caracol'. - Foto: Instagram @erika_zava

En ese mismo sentido, en torno a sus relaciones sentimentales, la periodista y reportera destacó que su experiencia en el amor no ha sido del todo positiva. Allí, reconoció que cuando ha abierto sus sentimientos no le han pagado muy bien.

“Me quemaron una cartica de amor en la cara”, dijo sobre esos primeros acercamientos al amor cuando era tan solo una adolescente. Asimismo, contó que una vez un hombre la rechazó y le increpó que “si ella no se ha visto en un espejo”.

Por otra parte, la joven presentadora se despachó y mencionó cómo o cuál es la clase de hombre que le llama la atención.

“No me gusta una persona que sea igual a mí. No me imagino con un loco igual a mí. Quiero una persona que sea lo contrario a lo que yo soy. Lo más importante es que sea una buena persona”, dijo confusamente.

Sin embargo, Érika Zapata señaló que en varias ocasiones los hombres se le han acercado por interés, por lo que es reconocida y sale en televisión.

“Muchas veces la gente que se me ha acercado es bajo un interés. Érika, usted cuánto es que gana, eso es muy horrible, pero me ha pasado (…) Me gusta que no sea una persona que se acerque a mí bajo un interés y tampoco que quiera cambiarme, que diga: ‘Ay, usted por qué habla así, qué vergüenza’. No me importa quién me critique, yo me siento orgullosa”, finalizó la periodista.

La periodista antioqueña suele ser tendencia en las redes sociales por la manera como se expresa. - Foto: Instagram: @erika_zava

“Muchas veces me quise morir”

En medio de su relato, la comunicadora reveló que antes de llegar a Noticias Caracol tocó muchas puertas, pero ninguna se le abrió de la manera que ella esperaba, esto gracias a que no tenía neutralizado su acento paisa. “Que no podía hablar paisa, que yo no podía hablar así, que las personas que salen en televisión tenían que vestir de cierta manera”, lo cual le causó “mucha frustración”.

La periodista es una de las más famosas de 'Noticias Caracol'. Foto: Instagram @erika_zava. - Foto: Foto: Instagram @erika_zava.

La comunicadora aseguró que esto le generó una dualidad, debido a que pese a que le cerraban las puertas, ella seguía sintiendo el amor de las personas y una ferviente pasión por su carrera. “Muy complejo, porque me sacaban de los medios, pero yo sentía el amor de la gente. Era muy complejo porque me había convertido en la esperanza de mi casa, de mis papás, de mis hermanos. Saber que de alguna manera uno les estaba fallando fue una etapa muy compleja para mí”.

Sin embargo, el momento que más le costó aceptar a la periodista fue cuando deseó morirse. “Muchas veces me quise morir”. Érika narró que tuvo este sentimiento en medio de una ola de críticas que recibió a causa de su físico y sus condiciones socioeconómicas. Érika finaliza su relato mencionando que el cariño de la gente fue la que la impulsó a levantarse, a seguir adelante y a luchar por sus sueños.