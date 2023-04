Greeicy revela video de cómo su hijo Kai le dice ‘pa’ a Mike Bahía, “es muy tierno”

Greeicy Rendón y Mike Bahía es una de las parejas colombianas más seguidas y comentadas en las redes sociales. Meses atrás, la dupla de cantantes se estrenó como padres de un niño y es el momento en el que las miradas recaen en el más pequeño de la familia, quien se llama Kai.

Entonces, la popularidad de los artistas ya no solo se debe a su talento, sino que a su vez Kai tiene gran protagonismo, pues Rendón y Bahía suelen compartir algunos clips o fotos en los escenarios digitales donde aparece en menor.

Kai, hijo de Mike Bahía y Greeicy Rendón - Foto: @mikebahia

Precisamente, fue Greeicy quien a través de historias en Instagram, red social donde acumula más de 21 millones de seguidores, mostró una nueva faceta de su bebé. En esta oportunidad, se escucharon varios balbuceos del pequeño Kai.

Pese a que todavía es el momento en el que la dupla de cantantes no ha revelado por completo el rostro de su hijo, en las plataformas de interacción social, pues tomaron la decisión de preservar su identidad, lo que sí se ha podido ver en estos escenarios son imágenes y videos de las manos, brazos, cuerpo y detalles característicos del bebé.

En ese orden de ideas, al tratarse de una de las parejas de la farándula más queridas por los colombianos, cualquier mínimo detalle que tenga que ver con Kai se convierte en un contenido tendencia, tal como sucedió con el tierno video en el que la intérprete de Más fuerte apareció e hizo la revelación de que su hijo ya le dice ‘pa’ a Mike.

La pareja de cantantes colombianos ya lleva un poco más de una década juntos. - Foto: Instagram: @mikebahia

Kai no deja de sorprender a los fans

En horas de la noche del comienzo de esta semana, la artista caleña, mejor amiga de la actriz llanera Lina Tejeiro, sorprendió a sus fans, luego de que subió a historias de Instagram un fragmento en el que se escuchó a Mike jugando con Kai y, entre risas, el niño le dijo ‘pa’ varias veces.

Ante esto, Rendón no pudo ocultar sus emociones, pues podría ser una de las primeras palabras del menor, además la cantante quiso entrometerse un poco en el juego y manifestó: “Eso sí, es lo que le gusta, la recocha”, mientras que el intérprete de La serenata siguió interactuando con el menor de la familia.

No hay que dejar de lado que el próximo 21 de abril Kai cumplirá su primer año de vida. La famosa pareja no ha dado detalles al respecto, pero se prevé que harán una fiesta de celebración y el registro quedará en redes.

Por ahora, Rendón y Bahía siguen mostrando parte de su proceso siendo papás por primera vez, mientras que Kai, aun sin conocerse el rostro del pequeño, ya se ganó el corazón de muchos internautas.

A continuación, la recopilación de las recientes historias en Instagram que compartió Greeicy:

Por otro lado, hace poco, la popular caleña reveló que atravesó duros momentos durante su embarazo.

“Hubo unos días que yo decía: ‘¿qué son estos nudos en la garganta, qué son estos llantos?’. O sea, es que no era un sentimiento con mi bebé; mi relación maternal, esta relación de madre la tengo perfecta, la siento maravillosa, me siento feliz, pero una cosa era esta relación y otra cosa era la relación conmigo misma. Era que pasara el tiempo y yo decía: ‘¿yo si voy a volver hacer todo lo que era antes? ¿Todos los planes que tenía los voy a lograr?’, y me lo sigo preguntando y lográndolo”, dijo la multifacética dama.

Greeicy Rendón muestra su embarazo. - Foto: Selfie cuenta de Instagram @greeicy

Luego, añadió: “Obvio para en ese momento era primera vez como mamá, estaba aprendiendo un montón de cosas nuevas. Lo único que hacía 24/7 era cuidar de mi bebé. El momento más demandante de la maternidad es el inicio, siempre lo será, pero ahora las cosas se equilibran y van cambiando”.