Greeicy Rendón reveló que atravesó duros momentos en su embarazo

Sin duda, una de las cantantes más famosas y queridas por el público colombiano es Greeicy Rendón, quien cada paso que da es fielmente seguido por su fanaticada a través de las redes sociales, donde no solo muestra los adelantos musicales, sino también algunos momentos familiares que vive junto a su prometido Mike Bahía y su primogénito Kai, al que pocas veces muestra, pero que siempre se roba el protagonismo cuando hace alguna aparición fugaz.

Recientemente, la también actriz hizo una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, en la que quiso sincerarse y compartir algunos detalles de su nuevo proyecto ‘Yeliana’, inspirado en su faceta como madre y las historias de muchas mujeres valientes que le compartieron sus vivencias.

Greeicy Rendón comparte qué siente siendo madre - Foto: Cuenta de Instagram @greeicy

A su vez, contó los procesos personales que vivió durante su embarazo, siendo mamá primeriza, con miedos, incertidumbres y llantos, como es natural en cualquier mujer que ha disfrutado el privilegio de convertirse en madre y vivir la experiencia.

“Hubo unos días que yo decía: ‘¿qué son estos nudos en la garganta, qué son estos llantos?’. O sea, es que no era un sentimiento con mi bebé; mi relación maternal, esta relación de madre la tengo perfecta, la siento maravillosa, me siento feliz, pero una cosa era esta relación y otra cosa era la relación conmigo misma. Era que pasara el tiempo y yo decía: ‘¿yo si voy a volver hacer todo lo que era antes? ¿Todos los planes que tenía los voy a lograr?’, y me lo sigo preguntando y lográndolo”, dijo la artista caleña.

Luego, añadió: “Obvio para en ese momento era primera vez como mamá, estaba aprendiendo un montón de cosas nuevas. Lo único que hacía 24/7 era cuidar de mi bebé. El momento más demandante de la maternidad es el inicio, siempre lo será, pero ahora las cosas se equilibran y van cambiando”.

Greeicy Rendón con su hijo Kai - Foto: Instagram @greeicy

Para Greeicy fue “todo un reto” el hecho de convertirse en madre, pero a pesar de ello se siente agradecida por el núcleo familiar que la rodea, el cual jugó un papel importante en el proceso de gestación.

“Tengo la bendición de estar bien acompañada, de vivirlo con un núcleo tan maravilloso y enorme con mi familia y pareja. Kai es un niño maravilloso, que me ha hecho la vida super fácil y aun así sigue siendo un reto grande”, manifestó la artista caleña en el en vivo.

En varias ocasiones, Greeicy Rendón y Mike Bahía hablan de los felices que se sienten por el hecho de ser padres. De hecho, en días pasados llamaron la atención de algunos seguidores con una serie de declaraciones que dieron durante una rueda de prensa en Quito, Ecuador.

La pareja no dudó en mencionar que le gustaría que el menor tuviera una compañía a futuro, por lo que Rendón no lo pensó dos veces y aseguró que quieren tener una hija. Estas palabras irían también de la mano de las declaraciones que dio Bahía en el pasado, donde puntualizó que le encantaría ser papá por segunda vez, pero de una niña que llamarían Arena.

La pareja de cantantes colombianos ya lleva un poco más de una década juntos. - Foto: Instagram: @mikebahia

“¿Viene Arena?, yo preferiría que pudiera llegar en algún momento de la vida, que no es una cosa que tiene que fluir, pero nos parecería muy lindo que Kai tuviera una parcerita, su compañerita de juegos, de vida, de fiestas, de todo”, dijo Greeicy, según reseña también la revista Vea.

En este espacio, Mike fue claro en que esto no es algo que estén planeando a todo momento, ya que su “mundo es de aventuras inesperadas”. Sin embargo, sí manifestó que no descarta la posibilidad de que su familia crezca más y se construya una nueva etapa en su realidad.

“La vida nos ha sorprendido y lo cuento por los dos cuando digo que la vida desde que estamos juntos nos ha sorprendido con cosas demasiado hermosas y no veo por qué preocupar nuestras mentes mientras están pasando por la ventana cosas tan bonitas”, indicó el intérprete, señalando que todo se dará en el momento que corresponde.