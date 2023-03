Mike Bahía dejó ver los tiernos ojos de su hijo Kai en redes sociales

- Foto: Getty Images for Billboard

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las parejas más queridas de la farándula nacional desde hace varios años. Su relación ha quedado en el centro de diversas noticias, debido a la química que manejan, el estilo de comunicación que llevan y los momentos que han atravesado con el paso del tiempo.

Las celebridades nacionales cautivaron a sus fieles seguidores de redes sociales con el nacimiento –en abril del 2022– de su primogénito Kai, el cual llegó a este mundo como fruto de su amor. Los cantantes expresaron la felicidad que los llenaba al tener al bebé junto a ellos, teniendo en cuenta que era su primera experiencia como padres.

Sin embargo, la dupla de artistas comenzó a ser criticada, pues, a comparación de otras celebridades, no develaron el rostro del más pequeño de la familia. Con el paso de los meses, ni Greeicy ni Mike han querido mostrar la carita del bebé, puesto que en varias ocasiones que les han preguntado aseguraron que quieren que crezca lejos del ambiente en el que ellos se mueven y cuidarlos de los comentarios negativos.

La pareja se encuentra haciendo su gira Amantes Tour por Estados Unidos y por supuesto llevaron a su hijo para estar unidos como una familia. A través de una historia publicada por Mike Bahía en su perfil oficial, se vio al bebé.

En la imagen sale Kai en el caminador, usando su chupo y vistiendo una camisa sin mangas de color blanco, pues que donde están hace bastante calor; sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención. Mike quiso usar uno de los filtros creados para la gira y usarlo en su hijo. El pequeño se veía muy tierno y logró robarse el corazón de los usuarios con sus ojitos y carita redondita.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se filtra una imagen de Kai, puesto que aunque como tal no muestran el rostro “al natural” de Kai, sí apareció con un característico filtro de reno de Navidad en historias de Instagram.

Los cibernautas se conmovieron por la ternura que denotó el video de pocos segundos, además de que fue la primera vez que la caleña Greeicy Rendón mostró a su bebé de esta manera.

En tiempos pasados la también compositora manifestó no tener, por el momento, contemplado ser mamá. No obstante, desde que Kai llegó a su vida y la de su comprometido, Greeicy no ha dejado de expresar su alegría y la forma cómo vive esta experiencia de madre primeriza.

Como suele pasar, para un par de cibernautas, varias acciones de la actriz de Furia salvaje no son las más adecuadas en métodos de crianzas, pero lo cierto es que son más quienes la apoyan y admiran. En la misma línea, semanas atrás, en Instagram también se difundió un video de la multifacética mujer en el que mostró cómo comparte tiempo con el pequeño Kai, habla junto a él y lo consiente, algo que no solo sorprendió sino que hizo que muchos la alagaran por su comportamiento como madre luego de asegurar que no quería serlo.

“En ti veo reflejado algo que no tengo y es la paciencia. Entonces vamos a trabajar la paciencia juntos. Yo sé que tú te quieres acostar, pero hay un protocolo. Hay que poner la pijama porque después nos da frío, hay que lavar esa cola. Todo es un proceso, nada llega porque ya, ya, no”, dijo Greeicy Rendón.

“Yo no la tenía (paciencia) y me tocó aprenderla ya de grande, es chévere que usted desde ya empiece a aprenderlo”, añadió la cotizada artista colombiana.