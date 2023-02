Greeicy Rendón hizo una confesión sobre su relación con Mike Bahía: “Tuve un pecadito que me encantó”

Los cantantes Mike Bahía y Greeicy Rendón consolidan una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Y ahora, sus seguidores han estado más pendientes de sus publicaciones y reacciones en sus redes sociales luego de la llegada del primogénito de la pareja, Kai; incluso, la pareja ha evitado al máximo compartir el rostro del menor, por lo que varios curiosos se encuentran a la expectativa por saber cómo es y a quién se parece el pequeño.

La pareja no solo es admirada por su talento para la música, sino también por la relación que consolidan, ya que llevan aproximadamente más de 10 años juntos. Recientemente, por medio de una publicación en su cuenta personal de Instagram, la actriz compartió un video en el que hizo una confesión que dejó bastante confundidos a los espectadores.

Tal como comentó: “hace unos días tuve un pecadito qué me encantó y no entienden como me lo disfruté. Y eso precisamente me ha tenido desde hace un par de semanas rondando en mi cabeza esta pregunta”.

Aunque al inicio de su video generó confusión, a lo largo del clip explicó que ella tiene algo que le gusta hacer mucho, pero Mike Bahía no disfruta de esa actividad por lo que ella se debe escapar para hacerlo sola.

Por esa razón, aprovechó para reflexionar “porque a no ser que seamos exactamente iguales con nuestra pareja, que yo digo que eso no puede ser porque si uno quiere hacer clic con alguien, si sos exactamente igual pues como que si estas dos piezas son iguales, pues no van a encajar. Por el contrario, sí hay diferencias y cosas que nos complementan ahí es donde uno (conecta)”.

El objetivo que la artista tenía con el video era preguntarle a sus seguidores qué cosas tienen ellos o sus parejas de manera individual como una pasión pero que no la comparten como pareja.

“Yo no soy exactamente igual a Mike, por supuesto tenemos un montón de cosas que nos hacen vibrar de la misma manera, pero tenemos un montón de cosas que nos hacen diferentes. Yo tengo algo que me encanta, que me mueve y no puedo compartirlo con Mike”, confesó la famosa en su video.

No obstante, destacó que su pareja también tiene algo que le gusta pero que no puede hacer con ella. De esta manera, la estrella caleña dejó intrigados a sus seguidores pues no dijo que era “su pecado”, pero algunos internautas aprovecharon los comentarios para bromear.

“Mi pareja ama a su amante pero yo no”, “No me deja estar con otras”, “YESICA Yuyeimi ama hacer el chumbulúm pero no lo puede hacer conmigo”, comentaron algunos internautas entre esos el comediante Suso. Sin embargo, otros sí se lo tomaron en serio y compartieron sus historias.

“Mi pareja AMA jugar Playstation, ama todo el mundo de los videojuegos, le gusta hablar mucho del tema pero a mí nooo”, “A mi me gusta bailar y él no sabe”, “A mi esposo le encanta la bici, pero yo no le entro a ese nivel de exigencia”, expresaron sus seguidores.

Lina Tejeiro gastó un platal en vuelos para estar más tiempo con su mejor amiga: Greeicy Rendón

En el último post, Tejeiro enumeró nueve momentos específicos de su 2022 y hubo uno de ellos que generó asombro y hasta preocupación, pues implicó bastante dinero y todo por cuenta de la amistad que tiene ella con Greeicy Rendón, a quien considera una “salvadora” y un “ángel”, pues le ha enseñado a quererse tal cual es y valorarse sin importar las circunstancias.

El punto 2 de la lista dice exactamente lo siguiente: “Cambié mi tiquete 3 veces para quedarme con La Raji”, asunto que le hizo pegar un grito gigante a más de uno, pues cualquiera que haya tenido problemas con sus fechas de viaje por aire sabe muy bien lo costoso que puede salir un cambio de tiquete, siendo incluso más costoso de lo que puede valer originalmente dicho pasaje.

Sin embargo, a Lina no le interesa el dinero cuando se trata de su mejor amiga, con quien pudo disfrutar de un nuevo destino en su vida, Venezuela, pues la actriz fue una de las invitadas de la caleña en su gira con su actual novio Mike Bahía, con la que recorrieron toda Latinoamérica. Además, con ellos también pudo viajar a Cali a la tradicional Feria, donde se le vio a la llanera con el que sería su nuevo novio.