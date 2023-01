Lina Tejeiro gastó un platal en vuelos para estar más tiempo con su mejor amiga: Greeicy Rendón

Si alguien mantiene a sus seguidores muy bien informados de lo que sucede con su vida es la actriz Lina Tejeiro, quien a su ritmo, pero de forma constante, siempre le ha revelado a sus más de 9.9 millones de seguidores todos los pormenores que rodean su existencia, desde los proyectos laborales que emprende y finaliza, pasando por todo lo que tiene que ver con su vida amorosa, hasta los momentos más significativos que vive por sus problemas de salud y con sus bellas amistades.

Este último aspecto de la vida de Lina es uno de los que más disfruta publicar la llanera, quien en contadas ocasiones ha revelado que una de las cantantes más queridas de todo Colombia es una de sus mejores amigas, quien ha estado a su lado o en una videollamada en todos los momentos cruciales de su vida, como cuando logró uno de los protagónicos más importantes de su carrera como actriz, el de La ley del corazón, o cuando tuvo que entrar al quirófano a retirarse los restos de biopolímeros que aún hoy le aquejan.

La actriz ha mostrado sus intervenciones quirúrgicas por cuenta de los biopolímeros. Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

Todo esto lo ha resumido Lina en su perfil personal de Instagram, donde desde que empezó el año 2023 ha resumido todo lo que hizo durante 2022, con publicaciones que van desde imágenes de situaciones específicas que ya había mostrado, hasta fotos y videos inéditos de asuntos que hacen parte de su intimidad y ahora son de dominio de todos sus fanáticos, a quienes les explica uno a uno los pormenores de aquello que ella considera relevante en su vida.

En el último post, Tejeiro enumeró nueve momentos específicos de su 2022 y hubo uno de ellos que generó asombro y hasta preocupación, pues implicó bastante dinero y todo por cuenta de la amistad que tiene ella con Greeicy Rendón, a quien considera una “salvadora” y un “ángel”, pues le ha enseñado a quererse tal cual es y valorarse sin importar las circunstancias.

El punto 2 de la lista dice exactamente lo siguiente: “Cambié mi tiquete 3 veces para quedarme con La Raji”, asunto que le hizo pegar un grito gigante a más de uno, pues cualquiera que haya tenido problemas con sus fechas de viaje por aire sabe muy bien lo costoso que puede salir un cambio de tiquete, siendo incluso más costoso de lo que puede valer originalmente dicho pasaje.

Lina es la mejor amiga de Greeicy y por eso comparte tanto con ella, como con el novio de la caleña, Mike Bahía. Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

Sin embargo, a Lina no le interesa el dinero cuando se trata de su mejor amiga, con quien pudo disfrutar de un nuevo destino en su vida, Venezuela, pues la actriz fue una de las invitadas de la caleña en su gira con su actual novio Mike Bahía, con la que recorrieron toda Latinoamérica. Además, con ellos también pudo viajar a Cali a la tradicional Feria, donde se le vio a la llanera con el que sería su nuevo novio.

El “nuevo amor” de Lina Tejeiro es uno de los cerebros de la “tiradera” de Shakira a Piqué

Lina Tejeiro vuelve a ser noticia en Colombia por las decisiones amorosas que estaría tomando y eso incluye a uno de los cerebros de la letra venenosa y letal que Shakira le canta a su expareja Gerard Piqué y a la novia de este, Clara Chía, en la Sesión # 53 de Bizarrap, que desde que se estrenó el pasado miércoles, 11 de enero, no ha parado de sonar en todo el mundo, al punto de batir el récord como el lanzamiento en español más exitoso de YouTube y de posicionarse en el chart global de Spotify como la canción más escuchada durante más de tres días consecutivos, logro que fue destronado por la nueva canción de Miley Cyrus, Flowers.

Dicha canción ha resonado tanto que cada detalle que tiene en su esencia ha sido noticia en todo el globo terráqueo y, sin pensarlo, Lina Tejeiro cayó en dicha red, pues al parecer su “nuevo amor” fue uno de los que participó en la elaboración de las frases incendiarias que tienen a Piqué y a Clara Chía en una supuesta crisis sentimental y mediática, que habría detonado más infidelidades por parte del catalán y una ruptura definitiva de los españoles, información que aún no se ha confirmado, pero que ya resuena en todos los tabloides del mundo.

keityn y bizarrap en el estudio Foto: instagram @keityn - Foto: keityn y bizarrap en el estudio Foto: instagram @keityn

Se trata del cantante, compositor y productor Kevyn Cruz, más conocido en el ámbito musical como Keityn, que ayudó a armar versos como: “esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.