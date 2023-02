Mientras Shakira habla de despecho, Mike Bahía y Greeicy Rendon estrenan su nueva bachata romántica ‘Mi pecadito’

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las parejas más queridas de la farándula nacional desde hace varios años. Su relación ha quedado en el centro de diversas noticias, debido a la química que manejan, el estilo de comunicación que llevan y los momentos que han atravesado con el paso del tiempo.

Las celebridades nacionales cautivaron a sus fieles seguidores de redes sociales con el nacimiento –en abril de este año– de su primogénito Kai, el cual llegó a este mundo como fruto de su amor. Los cantantes expresaron la felicidad que los llenaba al tener al bebé junto a ellos, teniendo en cuenta que era su primera experiencia como padres.

Greeicy Rendón revela que con Mike Bahía están listos para dar un paso más en su relación. - Foto: Cuenta de Instagram @greeicy

La famosa pareja se ha robado las miradas de millones de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con la nueva faceta artística que están presentando con Amantes Tour, la gira por Latinoamérica con la que revivieron sus temas más famosos. Este proyecto lo hicieron en compañía de su hijo Kai, quien cautivó a los curiosos y seguidores de ambos cantantes, los cuales siguen evitando mostrar su carita de manera pública.

Pues bien, recientemente, Mike presentó su nueva canción titulada ‘Mi pecadito’, una bachata romántica mezclada con ritmos tropicales que hizo junto a su pareja, la artista Greeicy, con el claro objetivo de revolucionar las redes sociales y convertirse en tendencia número 1 de las plataformas digitales.

El video oficial deja ver una historia real, donde ambos artistas muestran cómo disfrutan la pasión que tienen por separado, uno por la playa, y la cantante por el baile. Pero, al final de la grabación, se ve cómo regresan sin que nada afecte la relación de ambos.

Letra de la canción ‘Mi pecadito’

- Mike: Tengo un diablito al que le hablo de lo nuestro

Y que me guarda el secretico (Ah-ah-ah)

Y un angelito que me dice que lo siga cometiendo ese delito

(Oh-oh-oh, Oh-oh)

Se que está mal

Pero qué le hago si yo me volví esclavo de tus besitos (Yeah, yeah)

Soy de estar tranquilo, pero si es contigo la vida me complico

- CORO

Mi pecadito eres tú, uh-uh, uh-uh-uh-uh (Uh-uh-uh)

Sé que lo nuestro está mal, pero es de humanos pecar

Puedo salvar mi defensa (Yeah, yeah, yeah)

Mi secretico eres tú, uh-uh, uh-uh-uh-uh (Uh-uh-uh)

El que más quiero contar, pero me toca ocultar

No hay que dejar evidencia (No, no, no, no)

- Greeicy: Evidencia no hay que dejar porque de ti no me quiero alejar

Aunque esto me pueda perjudicar, ya tiene dueño el corazón

Pero es que late, no me puedo negar

Por más que trate lo nuestro no puede ser, no puede suceder

Por eso es que en mi cel

Yo te tengo guardado con un nombre de mujer

Para evitar que él vea que soy infiel

Pero en momentos donde llega la rutina

Y necesitas un poco de adrenalina

La monotonía también es algo que arruina

No te quiero ilusionar

Pero espera que esto se termina

- CORO:

Mi pecadito eres tú, uh-uh, uh-uh-uh-uh (Uh-uh-uh)

Se que lo nuestro está mal, pero es de humanos pecar

Puedo salvar mi defensa (Yeah-yeah-yeah)

Mi secretico eres tú, uh-uh, uh-uh-uh-uh (Uh-uh-uh)

El que más quiero contar, pero me toca ocultar

No hay que dejar evidencia (No, no, no, no)

- Mike: Qué mal que esto que tengamos sea ilegal

Pero que sea un amor real

Nos toque ocultarlo por el bien de los dos

Yo quisiera que lo nuestro fuera algo más que un amor de cama

Pero entiendo que hay que proteger

Esta reputación de dama que tienes ante la gente

No te lamentes

Yo estoy sintiendo, tú también lo sientes

Sé que lo quieres incondicionalmente

Pero hay momentos donde llega la rutina

Y necesitas un poco de adrenalina

La monotonía también es algo que arruina

No me quiero ilusionar

Pero es que estaré por si terminan”.