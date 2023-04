Greeicy Rendón no ocultó su cariño por Lina Tejeiro; le dedicó amoroso mensaje por la amistad que llevan

Greeicy Rendón y Lina Tejeiro, dos de las colombianas más reconocidas en redes sociales, forjaron una de las amistades más comentadas de la farándula nacional, debido a la extensa trayectoria que construyeron juntas dentro y fuera de los medios. Cada una siguió su camino profesional sin dejar de lado el fuerte vínculo que tenían desde que eran muy jóvenes.

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón - Foto: Instagram @linatejeiro

Las dos artistas cautivaron a los curiosos con la amistad que forjaron, avanzando poco a poco hasta generar también una hermandad. Aunque las dos atravesaron diversas situaciones, fue claro que su vínculo se fortaleció y llegó a consolidarse como algo verdadero y significativo.

A pesar de que Lina Tejeiro y Greeicy Rendón suelen compartir en diferentes espacios y actividades, para los fanáticos es muy bonito ver cuando se reencuentran y se dedican mensajes tiernos. Las dos celebridades colombianas no pierden la oportunidad para reflejar el cariño que sienten mutuamente, por lo que suelen publicar fotos o videos en los que manifiestan la amistad que construyeron.

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón contruyeron una de las amistades más comentadas de la farándula nacional. - Foto: Instagram

Recientemente, la cantante llamó la atención de los curiosos en redes sociales con una inesperada publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde desempolvó una vieja imagen junto a la creadora de contenido. Aquella postal era de un encuentro que tuvieron, el cual contó con un viaje en cuatrimoto.

Greeicy subió una imagen para dedicar un amoroso mensaje a su amiga. - Foto: Instagram @greeicy

“Me gustan los años… te permiten conocer más a las personas, conocerte y crecer junto a ellas. Gracias por seguir estando y perteneciendo”, escribió Rendón en el post de su cuenta oficial, etiquetando a su amiga.

Lina Tejeiro no se quedó callada y reaccionó a este detalle digital, reposteando el contenido y afirmando que era una fortuna tener a Greeicy como amiga. Allí aseguró que amaba a su compañera y amiga, plasmando la unión que tenían.

“La fortuna de tenernos. Te amo, raji”, agregó en una de sus historias.

Ambas celebridades demostraron el lazo que generaron con el pasar del tiempo, reflejando que la distancia y las ocupaciones jamás fueron impedimento para fortalecer su amistad.

El día que Greeicy ‘secuestró' a Lina Tejeiro

En un viaje que realizó la actriz a finales de 2022, quedó plasmado un particular suceso en el que terminó “secuestrada” por su mejor amiga. De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, Lina Tejeiro mostró cómo Greeicy trataba de convencerla para que no se fuera y se quedara con ella unos días más, expresando que las dos podrían viajar juntas el mismo día y así tenían más tiempo. La actriz señalaba que no podía y que debía regresar, pero la cantante utilizó una maniobra inesperada para ablandar su corazón.

“No, yo me tengo que ir Raji”, dijo la creadora de contenido, a lo que la artista pop respondió: “No, Raji, mañana, mañana…llevamos diez minutos en esto”.

La actriz Lina Tejeiro fue una de las más mencionadas en 2022. - Foto: Instagram: @linatejeiro

En las declaraciones de Rendón, la petición que hacía su amiga era porque había “enamorado” a Kai, su bebé, y no era justo que se fuera y lo dejara ahí solito. Además, la intérprete de Destino apuntó que su ‘Raji’, como le dice de cariño, le enseñó una canción al niño y ahora qué haría todas las mañanas cuando no la vea.

“Yo me tengo que ir el primero de diciembre, sí o sí. Ella aquí vino, me enamoró mi hijo, me lo tiene embejucado, ¿y me lo va a dejar tirado? Me le va a romper el corazón”, dijo Greeicy.

Ante las palabras de la caleña, Tejeiro afirmó que no podía con esa manipulación, por lo que posiblemente terminaría aceptando esta invitación. No obstante, soltó un comentario gracioso, pidiendo ayuda y buscando que la rescataran porque “la tenían secuestrada”.

“No, no puedo con esta manipulación. Necesito ayuda, vengan por mí, me tiene secuestrada”, dijo.