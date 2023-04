Lina Tejeiro tiene síntomas del Síndrome de Asia y tendrá que explantar sus prótesis mamarias

La actriz Lina Tejeiro es una de las famosas que se ha atrevido a mostrar, sin filtro, su padecimiento de cuenta de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido para moldear y modificar su cuerpo, como ponerse prótesis mamarias e inyectarse biopolímeros en sus glúteos, asunto que ya le pasó factura y ha afectado gravemente su salud física.

Desde hace ya varios años, Tejeiro ha tenido que volver regularmente donde sus doctores y cirujanos para hacerle frente a uno de los enemigos más asiduos de la vanidad, los biopolímeros, sustancia que muchas se han inyectado en sus cuerpos para generar más volumen en algunas partes y este termine regándose por sitios donde no debería estar, generando bultos de plástico que acarrean dolores punzantes, calambres, deficiencias en varios sistemas y miles de síntomas que solo ellas pueden corroborar.

Tejeiro ha sido muy sincera con sus más de 9.9 millones de seguidores en las redes sociales y ha mostrado todos los pormenores de sus cirugías, desde que entra al quirófano, hasta que sale y tiene que hacerle frente al doloroso y engorroso proceso de recuperación, que es de muchas semanas e implica curaciones, movilidad muy consciente, dietas específicas y mucha fortaleza mental, pues la vulnerabilidad es uno de los sentimientos más latentes luego de estos procesos médicos.

De hecho, en una dinámica de Instagram, la llanera le reconoció a uno de los cibernautas que participó que estaba perdida de sus redes porque no se sentía de buen ánimo para generar contenido, todo porque sigue en recuperación luego de su última cirugía de extracción de biopolímeros. “Cuando yo me desaparezco tanto de las redes sociales es por dos razones, una, o es porque estoy trabajando en algún proyecto de televisión o algo, o la otra es porque no me siento muy bien anímicamente y en este caso, porque no me sentía bien emocionalmente, todavía estoy sanado”, afirmó Tejeiro.

La actriz también añadió los pormenores de lo que va en su proceso de sanación y dio detalles de lo que tiene que hacer y aún no puede realizar en su rutina diaria. “Me sigue saliendo líquido de la espalda, entonces tengo que hacerme drenajes tres veces al día, tengo que hacerme curaciones, sigo fajada, sigo todavía limitada en muchos aspectos de mi vida y eso me frustra emocionalmente… Pero ya siento que estoy saliendo de este proceso maravilloso, enriquecedor, que me ha ayudado a conocerme en muchos ámbitos de mi vida”, añadió Lina.

Lo peor del caso es que el tema no para ahí, en otra de las preguntas que le hicieron sus seguidores, Lina aprovechó para referirse a uno de los temas más álgidos en el momento en la farándula nacional: la explantación de prótesis mamarias, proceso por el que muchas ya pasaron y del que otras opinan que es una moda que no se está tomando con la seriedad del caso.

Lina afirmó que ella tendrá que tomar una decisión pronto al respecto, pues además de padecer las dolencias propias generadas por los biopolímeros, presenta síntomas ligados al silencioso Síndrome de Asia, una enfermedad relativamente nueva que se presenta cuando hay cuerpos extraños en el cuerpo.

“Es una decisión que tarde o temprano tengo que tomar, ya mi doctor me lo dijo, que por los síntomas que había presentado anteriormente, que son síntomas del Síndrome de Asia, lo más probable es que también me explante. Así que vamos a ver cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión”, añadió Tejeiro en sus historias de redes sociales.

Queda entonces esperar cuándo Lina anuncia su recuperación total de su anterior cirugía y si le informa a sus fanáticos el día en que se retirará sus prótesis mamarias.