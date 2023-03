Lina Tejeiro respondió a quienes la culpan de que sus relaciones no duren

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Desde que era una niña, la nacida en el llano colombiano se dio a conocer con su papel de Samantha Pava, Samy, en la novela ‘Padres e hijos’.

La novela tuvo más de 3.600 capítulos. - Foto: Padres e hijos

Desde entonces la carrera actoral de Lina ha estado en un ascenso constante y por ello también ha participado en importantes producciones como A corazón abierto, La hipocondríaca, La ley del corazón y Mujeres al límite, entre otras, además de algunas películas.

Sin embargo, a pesar de su gran talento y trayectoria en el mundo de la actuación nacional, lo cierto es que Lina Fernanda González Tejeiro, el nombre completo de la actriz, se ha dedicado con mayor fuerza en los últimos años a sus redes sociales. Siendo creadora de contenido, Lina ha obtenido una gran cantidad de fanáticos que están pendientes de cada una de sus fotos y entretenidos videos.

Hace poco Lina recibió varios elogios por lo divertido que fue un video en el que parodiaba a la vicepresidente Francia Márquez utilizando su voz en el momento en el que la mandataria daba su controversial opinión sobre el uso que le daba a los helicópteros en Colombia.

“Subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero, y voy a seguir. Las veces que venga voy a ir en helicóptero le guste a la élite colombiana o no”, luego Lina escribió: “Cuando uso el ascensor para subir un piso”. Ahora la actriz es motivo de comentarios pero respecto a su vida amorosa. ¿Qué dijo?

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, Lina Tejeiro interactúa de manera frecuente no solo subiendo contenido entretenido para hacer reír a sus fanáticos, sino que también permite que estos le hagan preguntas sobre su vida profesional y privada.

Hace poco la famosa de 30 años compartió la famosa caja de preguntas y allí varios aprovecharon para saber algunos secretos de la mejor amiga de Greeicy Rendón.

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón son mejores amigas - Foto: Instagram @linatejeiro

Sin embargo, una seguidora no hizo una pregunta, sino una afirmación y fue respecto a los novios que ha tenido Lina: “No es hate (odio) ni nada, hermosa. ¿Por qué no duras en las relaciones, de quién es el problema?, ¿tuyo o de ellos?”.

Con mucha calma, Lina habló de sus romances y de los novios que ha tenido: “De hecho, he tenido relaciones largas. Tres años, nueve años, esa fue mi relación más larga, pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses. ¿Qué si el problema es mío? Yo sí creo, el problema mío es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja. Entonces, si a mí no me dan lo que espero sencillamente finalizo la relación”, fue la respuesta de la actriz llanera.

Con esta declaración Lina Tejeiro habló de manera indirecta sobre Andy Rivera, su ‘gran amor’, con quien estuvo nueve años, pues se conoció con él desde la adolescencia, y también se refirió a su más reciente relación, con Juan Duque, con quien duró menos de tres meses.

Juan Duque y Lina Tejeiro recientemente habían confirmado su relación. - Foto: Instagram @juanduque

Aunque nunca se conocieron los detalles de por qué estos dos famosos terminaron, luego de un tiempo se empezaron a lanzar pullas en redes sociales. Lina por su parte comparó al cantante con un rímel y él respondió cambiando el usuario de sus redes sociales, aunque aseguró que no sabía que era eso.

Luego Duque quiso hacer una broma respecto a que ella le había quedado debiendo dinero y la actriz respondió que todos sabían quién le debía a quién.