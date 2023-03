Juan Duque se sinceró y destapó cómo se sintió al ser comparado con un rímel: “No sabía qué era”

Juan Duque y Lina Tejeiro se convirtieron en protagonistas de distintas noticias en los medios nacionales, debido a la ruptura amorosa que atravesaron en 2022. Ambos decidieron separarse, sin explotar de fondo la relación que habían formalizado.

Juan Duque y Lina Tejeiro recientemente habían confirmado su relación. - Foto: Instagram @juanduque

A pesar de que cada uno tomó una posición distinta, las miradas de los curiosos en las plataformas digitales se posaron sobre las nuevas declaraciones que dio el cantante, quien fue el encargado de hablar más sobre el asunto emocional que vivió con la actriz. El paisa siempre mantuvo el respeto y la línea con respecto a esta experiencia, evitando que se formen líos o pleitos.

Recientemente, Juan Duque volvió a despertar reacciones en los usuarios de redes sociales, debido a una entrevista que concedió a Camilo Triana, creador de contenido, quien lo invitó a su proyecto Chisme y Make Up. El artista habló sobre diferentes cosas de su presente, llegando a recordar a Lina Tejeiro y el amor que sostuvieron por poco tiempo.

El cantante ya dejó atrás su desamor y está enfocado en su música. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

En este diálogo, el influencer quiso ahondar en varias situaciones que marcaron la trayectoria artística de Juan Duque, centrándose en la pulla que le tiró la actriz en redes sociales, meses atrás. El colombiano no tuvo problema con mencionar el tema, sincerándose sobre un particular momento que pasó.

De acuerdo con lo que indagó Camilo Triana, la pregunta estaba enfocada en el polémico tema del “rímel” y el cambio que se hacía de este producto de belleza en la rutina de una mujer. El youtuber tomó con gracia el asunto y le lanzó una interrogante chistosa a su invitado.

“¿Alguna vez te han aplicado rímel?”, preguntó el creador de contenido, a lo que el intérprete dijo: “No, yo no sabía qué era un rímel, parce”.

Juan Duque confesó que no sabía qué era este producto, por lo que le costó bastante entender la analogía y la pulla que lanzó Lina Tejeiro en las plataformas digitales. El cantante afirmó que vio todo el alboroto de Twitter, pero no comprendía a qué hacía referencia todo el contexto que apuntaba la actriz colombiana en su controversial trino.

Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron en 2022 y desataron miles de comentarios - Foto tomada de Instagram @juanduque - @linatejeiro - Foto: Instagram @juanduque - @linatejeiro

El paisa afirmó que recurrió a sus amigas y conocidas para que le contaran qué era un rímel, pero no obtuvo respuesta, pues no querían acabar con el famoso chiste. “Qué pena, no tenía idea. Yo vi que todo el mundo empezó a sacar vainas en Twitter y se volvió tendencia eso del rímel. Yo no sabía qué era eso, uno les preguntaba a las amigas y se reían, pero para no dañar el chiste no lo explicaban”, indicó en la charla, donde soltó risas de pena al no saber acerca de este objeto.

El cantante habló de los comentarios que recibió en las plataformas digitales. - Foto: Instagram @juanduque

No obstante, Duque reveló que todo lo tomó con humor y tranquilidad, llegando a unirse a la tendencia de esta burla y bautizarse como “Rímel Albeiro”. “Yo lo tome con mucho humor. Aparte, por lo que pasó, identificó a muchos manes que no sabían porque los catalogaban de rímel. Los hombres se apropiaron de eso, ‘nosotros somos el rímel’”, señaló en sus declaraciones.

Por último, el cantante enfatizó en que nunca tomó este término como algo malo, intentó darle un toque de humor y aprovechó para reírse con su familia, quienes fueron los encargados de darle la idea sobre este nombre en Twitter.

“No lo tomé como algo malo, lo aprovechamos con humor. Rímel Albeiro me lo puse porque, cuando pasó eso, en mi familia son muy patos y comenzaron a decir eso…dije: ‘que la gente también se ría por eso’”, relató, también comentando cómo lidió con las críticas y las malas palabras en redes sociales.