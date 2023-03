Juan Duque le puso freno a ataques por, supuestamente, irrespetar lo que pasó con Lina Tejeiro: “Tengo derecho de hablar”

Juan Duque se convirtió en uno de los artistas emergentes en la música urbana más comentados de las plataformas digitales, debido al crecimiento que tuvo en las redes sociales. El paisa logró avanzar con paso firme, presentando diversas canciones que contagiaron a sus seguidores y actualmente son un ‘hit’ en escenarios como TikTok

El cantante ya dejó atrás su desamor y está enfocado en su música. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

El paisa, lejos de la relación que sostuvo con Lina Tejeiro, se abrió espacio en los escenarios virtuales, conquistando con sus ocurrencias, sus chistes, sus publicaciones y los comentarios que soltó a lo largo del tiempo. El cantante cautivó a más de uno con su personalidad, llegando a sumar un gran número de seguidores en distintas redes.

Pese a que el paisa intentó pasar la página y seguir su camino, en redes sociales volvieron a cuestionarlo y atacarlo con respecto al vínculo amoroso que sostuvo con la reconocida actriz. Juan Duque procuró dejar de lado la polémica, defendiéndose de aquellos que aseguraban que se ‘colgaba’ de su expareja para ganar fama y reconocimiento.

Juan Duque y Lina Tejeiro terminaron su relación meses atrás. - Foto: Instagram @juanduque

Recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó, Juan Duque decidió ponerle freno a los reproches en Instagram, asegurando que tenía derecho a hablar de lo que él quisiera. El paisa no dudó en puntualizar que siempre había tocado los temas con respeto, evitando ofender o lastimar a alguien.

Según quedó plasmado, en la casilla de interrogantes una persona arremetió contra el artista y lo cuestionó por “irrespetar” y hablar a toda hora de lo que había pasado con Lina Tejeiro. “No de más entrevistas y evite hablar de lo que pasó, no irrespete más que no hay derecho”, dijo la persona.

Juan Duque apuntó que tenía todo el derecho de hablar luego de que no se dio una declaración al respecto, además de que siempre hacía todo con el respeto que merecía la situación y la persona.

El cantante se enfocó en su carrera tras terminar con la actriz colombiana Lina Tejeiro. - Foto: Instagram @juanduque

“Primero que todo, mi amor, yo no voy a las entrevistas a hablar de eso, lo preguntan inevitablemente. Segundo, yo tengo todo mi derecho, con todo respeto, de hablar de lo que quiera, así sea de ese tema en específico, con respeto, cuando todo el mundo guardó silencio”, mencionó.

“No estoy irrespetando a nadie. Tercero, los que tengan pódcast en todo Colombia escríbanme para que lo agendemos y conozcan un poquito más de lo que es Juan Duque. Y cuarto, un cursito de ortografía, mi amor, en Google hay y gratis”, agregó para defenderse.

Juan Duque se sinceró y habló de la reciente polémica con Lina Tejeiro

Semanas atrás, a Duque le preguntaron en un video: ‘Hey, ¿qué más de Lina?’ Enseguida, con tono jocoso, el músico respondió: ‘¿Cuál?’. Luego de esto, cuestionaron al artista paisa sobre si ha vuelto a hablar con la popular actriz.

Aunque no se supo si fue una broma o se trató de una realidad, lo cierto fue que Juan Duque manifestó frente a la pantalla del teléfono celular: “Sí, claro, una platica que nos debemos hermano, a ver si la recuperamos (...) Ella me quedó debiendo ahí y una ropita que también quedó en mandarme”.

Al ver el video Lina se percató que ella estaba siendo tildada de deudora y no escatimó en nada a la hora de revelar quién era el verdadero “moroso”, respondiéndole el mensaje al que la etiquetó y le mandó el clip. “Pfffff jajajajajajaja, aquí todos sabemos quién le debe a quién y no hay que decirlo”, fueron las palabras de Tejeiro en su chat privado de Instagram.

Al ver la polémica que se desató, el cantante decidió hacer un live en Instagram para explicar realmente qué fue lo que sucedió y contó que la reacción de la actriz llanera lo sorprendió, pues “nadie le debe a nadie” y solo se trató de una broma que fue malinterpretada.

“Me molesta que la gente abuse (...) Estoy cansado, por eso quiero aprovechar este en vivo para cerrar esto (...) Aquí nadie le debe nada a nadie... Aquí no hay malas intenciones de nada, todo se habla desde el amor”, señaló en la grabación.

El artista siempre manifestó que todo se trató de una broma, aclarando que nada de lo que había dicho era cierto. Además, aprovechó el momento para manifestar su enojo hacia las personas que replicaron el video en el que aparecen él y su amigo, así como para desprestigiar su carrera.

“La gente se encargó de empañar todo... No me interesa estar en polémica y seguir dando de qué hablar, no, me interesa es que las personas conozcan la esencia de Juan Duque (...) Nadie salió a defenderme, era yo contra el mundo (...) Ustedes vieron que estaba incómodo, respondiendo por no hacerle el feo al parcero”, concluyó el artista en el en vivo de su cuenta oficial de Instagram.