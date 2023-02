“Me quedó debiendo”: Juan Duque se refirió a Lina Tejeiro tras su separación

Han pasado meses desde que se confirmó que la corta relación entre la actriz llanera Lina Tejeiro y el músico antioqueño Juan Duque llegó a su fin. Sin embargo, es el momento en el que la dupla de artistas sigue siendo mencionada en las redes sociales y los portales de chisme y entretenimiento.

Tanto Tejeiro como Duque son muy activos en las plataformas de interacción social, de manera que los internautas le prestan atención a cualquier dato que comparten y, en la mayoría de ocasiones, los relacionan con la ruptura sentimental de los también influenciadores.

Aunque nunca se supo por completo las razones por las que la actriz y el músico terminaron, los rumores fueron varios. Para algunos, Lina aún siguió enamorada de Andy Rivera, con quien tuvo una extensa relación, mientras que otros comentaron que no hubo una conexión amorosa.

Sea cual sea el rumor, lo cierto es que cada uno siguió con su vida personal y profesional, aunque dándose una que otra indirecta en la redes sociales.

Juan Duque y Lina Tejeiro tuvieron una corta relación en 2022. - Foto: Instagram @juanduque

Precisamente, entre lo más reciente, Juan Duque apareció hablando en historias de Instagram y aunque no mencionó como tal el apellido de la famosa actriz, sí dijo el nombre. En un corto discurso, el antioqueño dio a entender que, al parecer, le deben dinero y se le quedaron algunas prendas de vestir, supuestamente, en la casa de la youtuber.

Mientras fue grabado, a Duque le preguntaron: ¿Hey, qué más de Lina? Enseguida, con tono jocoso, el músico respondió: ¿Cuál? Luego de esto, cuestionaron al artista paisa sobre si ha vuelto a hablar con la popular actriz.

Aunque no se supo si fue una broma o se trató de una realidad, lo cierto fue que Juan Duque manifestó frente a la pantalla del teléfono celular: “Sí, claro, una plática que nos debemos hermano, a ver si la recuperamos (...) Ella me quedó debiendo ahí y una ropita que también quedó en mandarme”.

Asimismo, entre risas, le preguntaron al joven si él le habría entregado una ropa interior a Lina, por lo que contestó: “¿La que yo tengo?, tengo que buscarla”. Por su parte, Lina Tejeiro no se refirió al respecto.

Cuando estuvieron juntos, la pareja generó odios y amores entre los cibernautas. - Foto: Cuentas de Instagram @linatejeiro y @juanduque

Tras las recientes declaraciones, los internautas no dudaron en compartir su punto de vista sobre el cuestionario que recibió el músico, en el perfil de Instagram de Rechismes: “Ese man ya en serio no haya cómo mencionarla 😂”; “Yo aquí sentada esperando la respuesta también sarcástica de linis”; “No la supera jajaja”; “Ahora la gente que no entiende el sarcasmo se ataca”; “Juan no aguanta una invitada de Lina porque ya cae jajaja”; “Mucha gente todavía no ha entendido que los paisas son así, les gusta mucho molestar o “tomar del pelo” y a todo le sacan chiste”, se lee en el escenario digital.

A continuación, las recientes historias en donde apareció Juan Duque y habló sobre Lina:

Lina Tejeiro reveló que tiene un tubo de drenaje en su cuerpo

El año 2023 para Lina Tejeiro empezó con una intervención quirúrgica, la actriz ya había dado a conocer que meses atrás tuvo que someterse a una primera cirugía para retirarse los biopolímeros que fueron implantados en sus glúteos.

Esta segunda cirugía fue necesaria, ya que el padecimiento no estaba solucionado del todo. La llanera, luego de un mes de recuperación de su segunda cirugía, les contó a sus seguidores las enseñanzas y secuelas que le ha dejado este proceso.

En la noche del jueves 9 de febrero, la actriz aprovechó, por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, para agradecerles a sus seguidores por estar pendiente de ella y de su estado de salud tras la cirugía.

Luego de su segunda intervención, a la actriz tuvieron que colocarle una sonda con el fin de drenar el líquido y la sangre que pudo quedar en sus glúteos, al inicio la manguera cumplió con su misión; sin embargo, tuvieron que volver a colocársela.

Lina Tejeiro entrando al quirófano. - Foto: Instagram @linatejeiro

“Tuve un pequeño retroceso, porque me tuvieron que poner un hemovac. Es una manguera que está saliendo del cuerpo, todo el tiempo, drenando un líquido que el cuerpo acumula. Me lo habían quitado y, cuando me lo quitaron, estaba todo perfecto…”, dijo.

Aunque la llanera le insistió al profesional de la salud en que no se lo colocará, una vez más; debido a que no presentaba mejora, el médico tuvo que hacer uso de esta medida de nuevo.

“La piel no quería pegar, me estaba llenando de mucho líquido y duré una semana diciéndole al doctor: –No me lo ponga, que yo voy a pegar, no me lo ponga—. Pasó la siguiente semana y la piel no pegaba. Entonces, me dijo: –Creo que la mejor opción es poner el hemovac–”.