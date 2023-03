Juan Duque felicitó a sus seguidoras en el Día de la Mujer con este gracioso mensaje

Este miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, debido a que en este mismo mes, pero en el año 1857, decenas de trabajadoras de una fábrica textil que protestaban por las pésimas condiciones laborales y el paupérrimo salario que recibían; posteriormente, hubo un hecho similar, en el que murieron incineradas 113 empleadas de una fábrica de camisas neoyorkina llamada Triangle Shirtwaist, el 25 de marzo de 1911 a causa del encierro al que fueron sometidas.

Adolescentes protestan durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, en Pamplona, norte de España, el miércoles 8 de marzo de 2023. La pancarta dice: "Gritamos por las mujeres que no tienen voz" (AP Photo/Alvaro Barrientos) - Foto: AP

Sin embargo, muchas personas felicitan a las mujeres en este día, resaltando su valor como parte de la vida misma, así como el tesón, la berraquera, su determinación para conseguir lo que quieren y el empuje con el que día a día forjan también a los países, respectivamente.

Es así como el cantante e influenciador Juan Duque no dejó pasar la coyuntura y aprovechó el momento para dejar un mensaje, que algunos interpretaron como una indirecta para alguien.

El paisa estuvo varios días en Estados Unidos visitando lugares turísticos como los parques de Universal. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

El antioqueño fue muy breve, pero en su cuenta de Twitter, en donde ya suma 155 mil seguidores, escribió: “Feliz día a las que pueden decir fácilmente: ‘No miamor, no me dijiste eso’ pero prefieren decir: ‘Quién sabe a qué perra le dijo’”.

Su trino causó diversas reacciones entre sus seguidoras, en su mayoría muchas risas. E incluso salió a bailar (como coloquialmente se dice en Colombia) su ‘ex’ Lina Tejeiro, a propósito de la cual se refirió el 7 de marzo.

Esto, debido a un video que la actriz hizo un video con el influenciador El Mindo, en el que crearon una campaña de expectativa entre sus seguidores, haciéndoles creer que estaban juntos, lo que causó furor en las redes sociales, pues muchos internautas expresaron en Twitter, por ejemplo: “Si el Mindo pudo conquistar a Lina Tejeiro, ustedes pueden conquistar a la que sea, es cuestión de actitud”, entre muchos otros.

Instagram @linatejeiro - Foto: Instagram @linatejeiro

Sin embargo, hubo quienes sí temían que se tratara de un contenido de marketing, debido a que, según manifestó una internauta, El Mindo tiene novia. Y todo resultó como se sospechó, pues en Instagram publicaron el video en donde simulaban una invitación a comer, que le hacía él a ella.

La cita era en la casa de El Mindo, pero él le presentaba a su familia que era protagonizada por Cecilia Navia, Olga Borda e incluso salía el cantante de vallenato Pipe Peláez. El influencer hasta le entregaba flores, pero ella salía espantada, porque no quería algo serio con él, sino ‘casual’.

De acuerdo con el influenciador, ellos se conocen hasta 6 años, y nunca habían grabado un contenido juntos, pese a que el joven crea contenido audiovisual para sus redes sociales, pero le daba un poco de susto no hacerlo bien, por el vasto recorrido que tiene la actriz ante las cámaras.

Sobre el tema, Juan Duque afirmó que varios de sus seguidores le habían enviado la noticia de que su expareja (Lina Tejeiro, la más conocida) estaba con alguien más y que, contrario a lo que muchos podrían pensar, él se alegraba de que ella hubiera sanado porque una persona feliz no le deseaba el mal a nadie.

Juan Duque y Lina Tejeiro habían confirmado su relación. - Foto: Instagram @juanduque

“Como si eso fuera a generar algo negativo, antes todo lo contrario, todos tenemos derecho a sanar... Qué bueno que la gente no se quede en una tusa eterna, en un odio, en un rencor. Antes, que lleguen esas personas los o las hacen felices, porque una persona feliz no le hace daño a nadie, no le desea el mal a nadie y al fin y al cabo siempre hay que perdonar, siempre hay que sanar, de hecho sale una canción el jueves para todas esas nuevas parejitas”, afirmó.