Juan Duque responde por qué “esconde” a su nueva novia

Juan Duque fue uno de los famosos más mediáticos durante todo el 2022, y no precisamente por su música ni sus videos cómicos en las redes sociales. El paisa terminó en boca de todos y protagonizando titulares e historias en diferentes medios nacionales por su relación corta y fallida con la actriz Lina Tejeiro, con quien no terminó de la mejor forma.

Desde que la llanera y el paisa terminaron su relación, se han tirado una infinidad de pullas en plataformas como Twitter e Instagram, en las que se leen acusaciones de infidelidad, frialdad y hasta deudas en mora, que obviamente generaron debates nacionales entre los seguidores de ambos, quienes no dudan un solo segundo en salir donde sea a defender a sus ídolos.

Juan Duque y Lina Tejeiro terminaron de mala manera su relación. - Foto: Instagram @juanduque

La marea ha bajado mucho y tanto Juan como Lina se han dedicado a su trabajo y a sus nuevos proyectos. Lina, por ejemplo, se ha tomado su tiempo para recuperarse de su última cirugía, a causa de los biopolímeros, y está a la espera del resultado de un casting que hizo como azafata. Por otro lado, Duque está muy concentrado en su música y, esta es la que lo vuelve a poner en el paredón, pues las letras denotan romance, uno que él no ha querido mostrar.

María es uno de sus últimos lanzamientos y, en dicha canción, el antioqueño canta frases como “gracias a Dios que tú no eres un intento fallido. No sé qué fue lo que yo hice bien pa’ que ahora estés conmigo” y “ay, mami, contigo, todos los días parecen festivos. Tu lado cursi que es tan exclusivo. Ahora los tengo yo. Gracias a Dios mío”, que tienen a todos sus seguidores volando, pues quieren saber ya mismo quién es la musa de dichas palabras.

El cantante deslumbró con su look hipermasculino. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

Muchas preguntas invaden los mensajes directos del cantante y cuando él da el más mínimo pie para que ellos le indaguen sobre el tema directamente, los usuarios se van con todo el arsenal de frente al paisa, quien ya tuvo que pronunciarse, pues consideró que ya es suficiente la intensidad con la que lo abordan para saber detalles de su vida privada y romántica.

“¿Por qué escondes a tu nueva pareja?”, le preguntó un usuario en una de las dinámicas de preguntas que Juan hizo en su cuenta oficial de Instagram, cuestión que el mismo cantante respondió con la verdadera razón por la cual no ha revelado la identidad de su nueva novia, pero sí confirmó que está en una relación actualmente.

Juan Duque habla sobre la deuda de Lina Tejeiro. Foto: Instagram @rechismes. - Foto: Foto: Instagram @rechismes.

“Mi amor no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, ¿sí o qué? Saqué María, saqué la canción, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental, no es esconderla, es simplemente no mostrarla”, declaró el cantante, dejando claro que es una decisión tomada y hasta que no se sienta seguro no revelará la identidad de la mujer que le roba el sueño y ocupa el lugar más importante de su corazón.

El clip de inmediato fue compartido por otras cuentas en Instagram como la de Famosos hasta la z, donde varios cibernautas se pronunciaron al respecto con frases como: “Hasta lo entiendo, porque comenzarán las comparaciones 😤”. “¿Salud Mental? Ja, ja, ja, pero no una persona que vive del qué dirán”.

Mientras tanto, el cantante paisa sigue con sus demostraciones de cariño en su cuenta privada de Instagram, donde le ha dedicado publicaciones enteras a su nueva amada, como la última que se puede ver, en la que aparece un video de Duque en pleno concierto cantándole al amor, que tituló con la frase: “No te etiqueto, pero mira como te cantaron ❤️‍🩹”, post que ya acumula más de 24 mil likes y miles de comentarios de jovencitas que quieren ser novias de él.