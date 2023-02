“Estaba incómodo”: Juan Duque se sinceró y habló de la reciente polémica con Lina Tejeiro

Han pasado meses desde que se confirmó que la corta relación entre la actriz llanera Lina Tejeiro y el músico antioqueño Juan Duque llegó a su fin. Sin embargo, es el momento en el que la dupla de artistas sigue siendo mencionada en las redes sociales y los portales de chisme y entretenimiento.

Tanto Tejeiro como Duque son muy activos en las plataformas de interacción social, de manera que los internautas le prestan atención a cualquier dato que comparten y, en la mayoría de ocasiones, los relacionan con la ruptura sentimental de los también influenciadores.

Juan Duque y Lina Tejeiro habían confirmado su relación. - Foto: Instagram @juanduque

Aunque nunca se supieron las razones por las que la actriz y el músico terminaron, los rumores fueron varios. Para algunos, Lina aún siguió enamorada de Andy Rivera, con quien tuvo una extensa relación, mientras que otros comentaron que no hubo una conexión amorosa.

Sea cual sea el rumor, lo cierto es que cada uno siguió con su vida personal y profesional, aunque dándose una que otra indirecta en las redes sociales.

En los últimos días, Juan Duque apareció hablando en historias de Instagram y, aunque no mencionó como tal el apellido de la famosa actriz, sí dijo el nombre. En un corto discurso, el antioqueño dio a entender que, al parecer, le debían dinero y se le habían quedado algunas prendas de vestir, supuestamente, en la casa de la youtuber.

Juan Duque habla sobre la deuda de Lina Tejeiro. Foto: Instagram @rechismes. - Foto: Foto: Instagram @rechismes.

Mientras fue grabado, a Duque le preguntaron: ¿Hey, qué más de Lina? Enseguida, con tono jocoso, el músico respondió: ¿Cuál? Luego de esto, cuestionaron al artista paisa sobre si ha vuelto a hablar con la popular actriz.

Aunque no se supo si fue una broma o se trató de una realidad, lo cierto fue que Juan Duque manifestó frente a la pantalla del teléfono celular: “Sí, claro, una platica que nos debemos hermano, a ver si la recuperamos (...) Ella me quedó debiendo ahí y una ropita que también quedó en mandarme”.

Al ver el video Lina se percató que ella estaba siendo tildada de deudora y no escatimó en nada a la hora de revelar quién era el verdadero “moroso”, respondiéndole el mensaje al que la etiquetó y le mandó el clip. “Pfffff jajajajajajaja, aquí todos sabemos quién le debe a quién y no hay que decirlo”, fueron las palabras de Tejeiro en su chat privado de Instagram.

Al ver la polémica que se desató, el cantante decidió hacer un live en Instagram para explicar realmente qué fue lo que sucedió y contó que la reacción de la actriz llanera lo sorprendió, pues “nadie le debe a nadie” y solo se trató de una broma que fue malinterpretada.

“Me molesta que la gente abuse (...) Estoy cansado, por eso quiero aprovechar este en vivo para cerrar esto (...) Aquí nadie le debe nada a nadie... Aquí no hay malas intenciones de nada, todo se habla desde el amor”, señaló en la grabación.

El cantante está promocionando su próximo tema artístico. - Foto: Instagram @juanduque

El artista siempre manifestó que todo se trató de una broma, aclarando que nada de lo que había dicho era cierto. Además, aprovechó el momento para manifestar su enojo hacia las personas que replicaron el video en el que aparecen él y su amigo, así como para desprestigiar su carrera.

“La gente se encargó de empañar todo... No me interesa estar en polémica y seguir dando de qué hablar, no, me interesa es que las personas conozcan la esencia de Juan Duque (...) Nadie salió a defenderme, era yo contra el mundo (...) Ustedes vieron que estaba incómodo, respondiendo por no hacerle el feo al parcero”, concluyó el artista en el en vivo de su cuenta oficial de Instagram.