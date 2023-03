“Puedo ser insoportable”, Lina Tejeiro les responde a los que la llaman “señora”

Una de las famosas más frenteras y directas de la farándula colombiana es la actriz Lina Tejeiro, quien siempre aprovecha sus redes sociales para dar su opinión sin ningún tipo de filtro, pues para ella es muy importante siempre actuar con transparencia y mostrarse sin ningún tipo de fachadas, aspecto de su personalidad que ha enamorado a casi 10 millones de usuarios de Instagram.

Esta vez Lina usó sus historias para dejar muy claro que no le teme a su edad y que independientemente lo que piensen sus haters, ella va a lucir todos los atributos que le ha otorgado su edad adulta porque los ama y se siente bella y radiante con ellos, como el aspecto de su cabello, que ahora lo luce largo y en ondas, con un volumen envidiable que muchas amarían tener.

Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

Tejeiro logró este look después de una sesión de cepillado y peinado, que dio como resultado una melena digna de comercial de tratamiento capilar, elevando la autoestima de la llanera al punto máximo. Sin embargo, al parecer a algunos de los seguidores no les gustó el aspecto de la actriz, pues le habrían dicho que dicho cabello la hacía ver como una “señora” y por eso debía modificarlo.

Por eso Lina les dedicó una historia a aquellos que la llaman “señora”, dejándoles claro que poco importa lo que piensen de su edad, cuando ella se siente magnífica portando su cabello así, además de hacerles ver que ella puede ser totalmente “insoportable” reflejando lo bella que se ve y se siente, y aquellos que la quieran seguir se lo deberán aguantar.

“Yo me cepillé el pelo y me quedó tan lindo que no me aguanté las ganas, y dije sí, voy a presumirlo, gústele a quien le guste, voy a presumirlo, así parezca una señora, voy a presumirlo, soy una señora con un pelo hermoso… Mentiras, no puedo ser tan insoportable, pero, no, sí puedo”, dijo entre risas la actriz mientras se acomoda su cabello en diferentes posiciones.

Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Cuenta de Instagram @linatejeiro

El clip ya fue replicado por otras cuentas de Instagram donde los usuarios pudieron dar su opinión sobre el aspecto de Lina y sus palabras dichas en su historia, comentarios en los que se puede ver un gran apoyo para la llanera de 31 años, quien desde su adolescencia se ha destacado por su gran talento actoral, que la ha llevado a participar en grandes producciones televisivas del país, como Padres e hijos, A corazón abierto y La ley del corazón.

“Cómo será el cabello de la que la criticó”. “Pa’ que, pero es verdad, su cabello es hermoso. ✨”. “Todo lo de ella es hermoso”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Infor Farándula Colombia.

¿Lina contra Francia?

La actriz no solo usa sus redes para presumir su belleza. “Gústele a quien le guste”, en ellas también demuestra sus enormes dotes para el ‘lip sync’ o la mímica de audios virales que viajan por todo el mundo en plataformas como Instagram o TikTok, clips que la han catalogado como la reina de las parodias.

Lina Tejeiro - Foto: Tiktok @linatejeiro

Sin embargo, una de las más recientes causó polémica y muchos comentarios jocosos, al ser un fragmento de las declaraciones que entregó la vicepresidenta Francia Márquez en la entrevista que le concedió a Vicky Dávila para SEMANA, donde ella justificó el uso del helicóptero del Ejército para desplazarse desde y hacia su casa en una zona rural del Valle del Cauca, puntualmente Dapa.

“Subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero, y voy a seguir. Las veces que venga voy a ir en helicóptero le guste a la élite colombiana o no”, dice el audio que regrabó la actriz y que causó gracia y polémica entre los seguidores de la llanera. A su vez, en Instagram, la actriz escribió: “Cuando uso el ascensor para subir un piso. 😂 #DeMalas”.