¿No los suelta? Lina Tejeiro confiesa si aún se habla con sus exnovios Juan Duque y Andy Rivera

Lina Tejeiro es una mujer frentera y directa, que siempre se ha manifestado ante las cámaras y fuera de los sets de grabación de forma transparente y sin filtros, siendo una de las pocas famosas de la farándula nacional que muestra su verdadera personalidad, que en su caso es alegre, dicharachera, honesta y con un humor negro que le da las frases precisas y los gestos exactos en las situaciones que lo requiere.

Por eso, Lina no le teme a hacer dinámicas de preguntas en Instagram para responderle cualquier duda, inquietud o reclamos a sus más de 9,9 millones de seguidores, quienes siempre están pendientes de cada paso que la llanera da y no da, pues hasta le reclaman el hecho de no hacer ejercicio o no hacer actividades que regularmente practicaba y ahora ya no realiza.

Lina Tejeiro hace muchas dinámicas en redes sociales. - Foto: Cuenta de Instagram @linatejeiro

El caso es que en el último juego que Tejeiro hizo con sus fans, salió una pregunta que muchos tenían en la punta de la lengua y no habían podido transmitirle a la actriz y se trata sobre sus exnovios, más específicamente de Andy Rivera, con quien estuvo muchos años, y Juan Duque, a quien el romance con la llanera le duró muy poco.

La inquietud específica que Lina respondió en sus historias fue: “¿te hablas con algún ex?, pregunta que Lina respondió con un rotundo “no… Además yo soy de las que termina una relación y bloquea, entonces no hay manera de volver a tener contacto con ninguno”, afirmó la actriz, dejando claro que así quisiera, no tiene posibilidad alguna de volver a escribir o llamar a los cantantes.

“El problema es mío”

Tras su respuesta, otro usuario de Instagram le preguntó por qué sus relaciones pasadas no le han durado, si se debía a un problema de ella o de la otra persona: “No es ‘hate’ ni nada hermosa: ¿Por qué no duras en las relaciones, de quién es el problema, ¿tuyo o de ellos?”, fue el comentario que le dejaron en la dinámica de la red social.

La actriz colombiana manifestó que, “de hecho, he tenido relaciones largas, de tres años, nueve años. Esa fue mi relación más larga, la de nueve años, pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses. Y que si el problema es mío, yo creo que sí. El problema mío es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces si a mí no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación”.

Juan Duque y Lina Tejeiro duraron tan solo tres meses juntos. - Foto: Instagram @juanduque

La respuesta dada hace referencia a la prematura ruptura de la relación entre la influencer y el cantante de música urbana, Juan Duque, durante poco menos de tres meses. A pesar de que se convirtieron en una de las parejas más populares en la farándula colombiana, ambos famosos sorprendieron a sus miles de seguidores en redes sociales tras anunciar que su noviazgo había llegado a su fin.

Por otra parte, los usuarios le hicieron una pregunta que tiene bastante inquietados a los usuarios y es sobre el hecho de ser madre: “¿Cuándo vas a ser mamá?”. Pero ella respondió que por ahora no está en sus planes ni tiene afán de ello.

“Por ahora seguiré disfrutando de mi vida mientras llega ese momento y esa persona que despierte en mí ese instinto de querer ser mamá. Pero por ahora no; muñequeo con los hijos de mis amigas”, dijo la influencer.

Finalmente, la actriz concluyó la dinámica de preguntas hablando de cómo es su personalidad y los defectos que la caracterizan, incluso, no dudó en bromear al respecto, algo muy característico de ella.

“¿Yo, defecto? Que no tengo. No mentiras, que soy muy impaciente para algunas cosas, la vida con situaciones de salud me ha enseñado a ser muy paciente, pero soy muy impaciente para otras”, concluyó.