Lina Tejeiro confiesa la verdadera razón por la que no ha vuelto a hacer ejercicio

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas en Colombia y todo gracias a su gran talento, que se ha podido ver en muchas producciones televisivas nacionales, y por su personalidad arrolladora, que navega a la perfección entre la picardía y el humor negro, muestra de ello son sus videos y mensajes en redes sociales, un coctel perfecto para enamorar a sus seguidores.

Es tanto el amor que Lina ha despertado en sus seguidores que la conexión que tiene con ellos es muy fuerte, al punto que ellos mismos le exigen conocer detalles de su vida privada, pues Tejeiro también muestra la mayoría de asuntos de su intimidad en sus perfiles de Instagram y de TikTok, en los que se ha podido conocer los pormenores de la vida actual de la llanera.

Foto: Instagram @linatejeiro.

Uno de los asuntos que era cotidiano en dichos perfiles eran los clips de la actriz haciendo ejercicio, realizando rutinas muy fuertes y efectivas que le ayudaban a cultivar el cuerpazo que hoy ostenta, con curvas pronunciadas y atributos que saltan a la vista gracias a las prendas diminutas que Lina suele usar con sensualidad y elegancia.

Sin embargo, desde hace un par de meses Tejeiro ha dejado de mostrar su escultural cuerpo en licras ceñidas y tops que no dejan nada a la imaginación mientras está en el gimnasio, cosa que tuvo a sus seguidores muy preocupados, pues para Lina hacer actividad física es esencial en su vida, que ha tenido altibajos muy fuertes a causa de las decepciones amorosas y su salud, por eso le empezaron a indagar a través de sus dinámicas de Instagram y los mensajes directos sobre la razón por la cual ella está lejos de los centros de acondicionamiento físico.

Foto: Instagram @linatejeiro.

Tantas fueron las peticiones sobre este tema que la llanera tuvo que reservar un espacio en su agenda y sus historias para aclarar el tema y revelar la razón exacta por la cual no ha vuelto a hacer actividad física. “Muchos tienen la duda y me han estado diciendo que por qué ya no subo historias entrenando y es porque hace rato no entreno… No he podido entrenar porque sigo en recuperación”, declaró la actriz.

Cabe recordar que hace un par de semanas Lina tuvo que volver a la sala de cirugías para someterse a otra extracción de biopolímeros, pues volvió a tener síntomas de rechazo a este material que años atrás se mandó a inyectar en sus glúteos, y la ha mantenido en un cuadro clínico reservado y muy volátil, que unas veces pasa desapercibido y en otras ocasiones hace que la llanera tenga que hacer un “stop” en todas sus actividades para hacerse revisar e intervenir.

Lina Tejeiro.

“Todavía sigo con fajas, espuma, todavía sigo drenando… Ya no tengo el hemovac, pero sigo drenando líquidos, entonces, pues no me he sentido lista para hacer ejercicio, aunque ya puedo hacer cardio, pero no me han dado ganas”, añadió Lina entre risas, mostrando siempre la mejor actitud frente a las situaciones duras que ha tenido que vivir, más cuando este problema de biopolímeros lo tendrá que afrontar de por vida.

Además, Tejeiro le dio un mensaje de esperanza a sus casi 10 millones de seguidores en cuanto a su hábito de hacer ejercicio. “Pero no, ya me voy a poner juiciosa, la idea es pronto entrenar… ¿Mañana? No sé”, aclara Lina también entre risas, mostrando el rostro de una mujer tranquila y serena frente a su estado de salud.

Por otro lado, Lina está enfocada en presentar los casting que le han perdido para posibles futuros trabajos en la televisión, como el que realizó interpretando a una auxiliar de servicios a bordo, para el que le pidió consejos de moda a sus fanáticos, pues por la premura del tiempo tuvo que resolver con su propia ropa el uniforme adecuado para simular una situación en el aire dentro de una aeronave.