¿Igualita a Lina Tejeiro? Andy Rivera apareció muy cariñoso con una modelo y desató rumores de noviazgo

Andy Rivera es un reconocido cantante de reguetón, hijo de Jhonny Rivera, un artista de música popular. El joven, que lleva por nombre de pila Andrés Felipe Rivera Galeano, tiene 28 años y desde muy temprana edad empezó a seguir los pasos de su padre.

El cantante prepara su nuevo sencillo. Foto: tomada de Instagram @andyrivera - Foto: @andyrivera

Una de las primeras canciones con las que su nombre tomó fuerza fue Espina de Rosa junto a su colega Dalmata. Además, el pereirano hizo una colaboración con la paisa Karol G en el año 2014 llamada Mañana, cuando ambos empezaban sus carreras artísticas.

Ahora el artista ha logrado consolidarse como uno de los más reconocidos con canciones como: Qué Le Pasa a Mi Ex, La Oficial, Alguien Más, Monumento, Te pintaron pajaritos, Alguien me gusta, entre muchas más.

Sin embargo, su talento no ha sido lo único por lo que muchos de los seguidores lo tienen en cuenta, un detalle que ha marcado la vida de Andy Rivera se dio por su relación con la actriz Lina Tejeiro, quien empezó su carrera como Samy en Padres e Hijos.

Los famosos colombianos tuvieron un noviazgo por varios años y luego los rumores de una ruptura empezaron a salir a flote. La llanera intentó darse varias oportunidades en el amor, y en medio de una entrevista con su manager aseguró que fue hasta el 2022 que lo quiso intentar nuevamente con Andy, pero que definitivamente no pudieron salvar la relación.

Lina Tejeiro y Andy Rivera estuvieron en el ojo público por su ruptura amorosa - Foto: Captura de pantalla de @linayandylosqueremosjuntos

Ahora el cantante ha continuado con su enfoque profesional, puesto que hace un tiempo comentó que no se encontraba en su mejor momento y había pasado por una dura situación enfrentando la depresión. Sin embargo, logró salir de ello y ha retomado poco a poco su pasión que es crear música y también tiene el sueño de volverse a enamorar.

A través de sus redes sociales suele comentar que quiere tener a su lado a una persona especial, pero que no forzará las cosas. Al parecer, la oportunidad estaría llegando, ya que él mismo compartió unas fotografías al lado de una modelo llamada Valeria Duque.

Sus más de 5.8 millones no dudaron en comentar la publicación, dado que se le ve muy cercano a la joven y con una sonrisa de enamorado. Pero esto no se trata de algún romance, sino de la grabación del video de su próxima canción y de la cual la mujer es la protagonista.

“No te sientas mal q ya no es ilegal … @valeriaduqueh” escribió Andy Rivera en el post, mientras que Valeria le respondió: “Btw no están preparados para lo que viene... ”. Luego el joven pereirano no dudó en dejarle un mensaje a la modelo diciendo: “@valeriaduqueh amén! Estoy demasiado agradecido️”.

El cantante posó muy cercano a una modelo - Foto: @andyrivera / @calacho___ / @juancamilogonzalez_

Algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos del cantante se centraron en que ya era hora que él diera otro paso y se lanzara al amor. “ojalá sean novios Andy ya es hora que tengas novia y que sea esta hermosa por fa sean novios”; “harían linda pareja”; “diablos señorito”; “mi opinión personal no me gustaría que fueran novios porque eso sería como rompe código ‘digamos’ no son amigos, pero son del mismo rubro o sea de la música”.

La publicación ya acumula más de 250 mil me gusta y todo indicaría que el nuevo sencillo musical de Andy Rivera tendría una frase que dice: “yo te llevo flores si de eso se trata”. Él mismo compartió a través de sus historias de Instagram la foto con la modelo y además no dudo en decirle: “eres una tesa”.