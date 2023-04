Video | Yeferson Cossio se estrelló y sus fans lo abordaron para pedirle fotos y videos

Uno de los creadores de contenido colombianos que más suele llamar la atención es Yeferson Cossio. Con más de diez millones de seguidores en Instagram, el influenciador antioqueño acumula grandes sumas de dinero, gracias a su trabajo en las plataformas, al igual que una que otra obra social por la que muchos lo admiran.

Comúnmente, Cossio es tendencia por diversas bromas que le realiza a su hermana, la también figura pública Cintia Cossio, al igual que por confesiones que tienen que ver con su vida, como episodios de crisis emocionales que ha experimentado o, entre lo más reciente, el paisa nuevamente abrió su corazón y ya tiene novia.

Yeferson Cossio es de los más seguidos en redes, en Colombia. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Sin embargo, en las últimas horas, la celebridad digital subió una serie de historias a Instagram, las cuales generaron preocupación en sus fans, pues dio a conocer que resultó estrellándose en plena vía, al parecer, por la irresponsabilidad de un conductor. Por suerte, no hubo heridos.

En video, Yeferson Cossio mostró el accidente de tránsito que sufrió en su lujosa camioneta tras chocar con otro vehículo que quedó atravesado. Por ello, procedió a escribir: ¿La gente por qué es tan atravesada manejando?, dando a entender que el de la culpa fue el conductor del vehículo.

El paisa se cuestionó acerca de la irresponsabilidad de algunos conductores. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Luego de esto, el colombiano apareció hablando frente a la pantalla de su teléfono celular. De acuerdo con sus declaraciones, expresó que muchos de los que se encontraron en el lugar de los hechos recalcaron la paciencia que tuvo el influencer ante lo ocurrido.

“La gente me dice que soy muy paciente, porque me vea superestallado, soy supertranquilo, pero hoy descubrí que soy paciente nivel Dios... Un man superatravesado me tiró el carro encima, me chocó, obviamente culpa de él”, relató Cossio.

No obstante, al tratarse de uno de los famosos digitales del país más seguido en redes, luego de que tuvo que salir a mirar lo que pasó, el creador de contenido antioqueño no se salvó de los fans.

“Salieron a pedirme fotos, parce, no era momento. Igual yo les di las fotos”, dijo entre risas.

Pese a que en su cabeza estaba el reciente accidente de tránsito, los seguidores del influenciador no tuvieron en cuenta ello y, sin problema, se acercaron a pedirle una que otra instantánea para el recuerdo.

Por lo tanto, Cossio resultó escribiendo en las mencionadas historias de Instagram: “Aun con toda la frustración del mundo, les di sus fotos sonriente y todo. Yo soy consciente que si estoy donde estoy es por mis seguidores”, compartió

Sin embargo, una vez más, recalcó que “hay momentos de momentos, estaba en pleno accidente”.

El curioso momento se llevó todo tipo de reacciones, hasta el punto en el que Cossio mostró la manera como se tomó algunas selfis con sus fans y en una de ellas le dijo que “valió la pena la chocadita”.

Cossio mostró la manera como se tomó algunas selfies con sus fans. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

A continuación, la recopilación de las declaraciones que compartió el influenciador antioqueño en las últimas horas:

Reveló serio problema que vive la isla de San Andrés

Hace poco, el modelo paisa generó un gran revuelo con sus afirmaciones sobre el último destino turístico que visitó dentro de Colombia: el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde no solo disfrutó de la playa, el mar y unos cuantos “coco locos”, también se dejó ver buceando con tiburones y derrochando amor con su actual novia, la influencer Carolina Gómez.

“Estamos en San Andrés… Yo aquí he venido unas 20 o 30 veces, yo no sé, muchas… Y primera vez en toda mi vida que lo veo tan solo, hay muy muy poquita gente, es como… ¿Qué está pasando? ¿Hay algo? ¿Por qué ya nadie quiere venir o qué?”, declaró el influencer mientras caminó abrazado de Gómez, quien también tuvo la misma percepción que su novio, pues atinó a decir que “espantan” en la isla.