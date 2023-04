Deslumbrante: así le fue a Karol G con su presentación en el ‘Saturday Night Live’

La artista antioqueña Karol G, quien está dirigiendo la ‘parada’ gracias al éxito que ha logrado en su carrera musical, fue la invitada musical del episodio, el pasado 15 de abril, en el famoso programa estadounidense Saturday Night Live, de la NBC.

Ante millones de fans, la ‘Bichota’ no solo deslumbró con su voz, sino que además lució varios looks que llamaron la atención durante su presentación, en la cual cantó dos de las canciones más emblemáticas de su álbum más reciente, ‘Mañana será bonito’: Mientras me curo del cora y Tus gafitas.

En la interpretación de su primera canción, Karol G estuvo acompañada por un coro de 14 personas, y para su segunda, estuvo rodeada de solo mujeres, algo que ha sido admirado por sus fanáticos en redes sociales.

El álbum 'Mañana será bonito' la ha ubicado como número 1 en las listas de música más importantes del planeta, como las de Billboard y Spotify. - Foto: Tomada de Instagram @karolg

“Qué energía”, “es tan wow”, “la buena vibra de esta nena es uff”, “la amo”, “la reina”, “qué orgullo esta mujer”, “uff que dura”, “la más”, “orgullo nuestro”, “divina”, “qué mujer”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la colombiana después de su presentación en el programa de la NBC.

Asimismo, la artista habló sobre su carrera musical y de la larga trayectoria que ha tenido que recorrer para estar hoy donde está, ubicada como una de las cantantes latinas más importantes en todo el mundo.

Por su parte, el reconocido programa tuvo como presentadora a otra famosa latina, la actriz hispano cubana Ana de Armas, quien recientemente fue nominada en los Premios Oscar como mejor actriz por su papel protagonista en Blonde, en la que le dio vida al personaje de Marilyn Monroe.

Por último, Karol G aprovechó su presencia para lucir una camiseta negra en la que llevaba la palabra “Photoshop” dentro de una señal de prohibido, aludiendo a la polémica que se desató semanas atrás cuando se conoció la portada de la revista GQ, en la cual la cantante apareció con una excesiva edición en Photoshop, hecho que despertó indignación no solo de sus seguidores y otros famosos de la farándula nacional e internacional, sino además de la misma cantante que rechaza dicha imagen.

Vale la pena recordar que por el icónico y legendario programa que se transmite desde 1975 han pasado grandes estrellas de todas la industria del entretenimiento reconocidos en el ámbito mundial, como The Jonas Brothers, Kim Kardashian, Scarlett Johanson, Jena Ortega, Travis Kelce, Brendan Gleeson, entre muchos más.

En el famoso magazine nocturno de televisión Saturday Night Live, se presenta un show en el que los famosos muestran sus mejores facetas, ya sea actuando situaciones cómicas al mejor estilo del humor estadounidense, o con shows que quedan en la memoria de los seguidores fieles del programa.

Otro de los grandes pasos que dará Karol G este año es hacer las veces de headliner en el festival Lolapallooza en Chicago, donde la paisa se integra al grupo de luminarias principales como Billie Eilish, Lana del Rey, The 1975, TOMORROW X TOGETHER, Red Hot Chilli Papers, The Rose, Kendrick Lamar y muchos más. Así la paisa hará historia en dicho evento como la primera latina en ser una de las artistas principales en dicho escenario.

Entre tanta felicidad, se presentó una de las peores situaciones para ella en su carrera, que la colombiana ha mantenido firmemente bajo una premisa muy clara: enaltecer la belleza natural de las mujeres reales, aquellas que no necesitan tapar sus cuerpos ni modificarlos para encajar en cánones de belleza tóxicos y retrógrados que por años han limitado a las mujeres en su realidad.

Karol G este año estará de headliner en el festival Lolapallooza en Chicago. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) - Foto: Getty Images

El suceso en cuestión es la nueva portada de la revista GQ, donde sale la paisa en una pose y con una expresión muy feroz usando un conjunto verde croma, sosteniendo su cabellera escarlata y demostrando todo su poder en la industria de la música mundial. Sin embargo, en dicha imagen se notan a leguas los retoques digitales que le hicieron a la figura de la cantante, como pronunciar sus pómulos, disminuir sus cachetes, aumentar sus labios y adelgazar su cuerpo hasta crear una imagen totalmente irreal de Karol G.

La portada y las imágenes que hacen parte del editorial ya se publicaron en la cuenta oficial de la revista en Instagram, exaltando el éxito de la artista en los últimos meses: “La estrella colombiana de reguetón @karolg es una de las pocas mujeres que se han vuelto masivas y han florecido en un género que ha sido durante mucho tiempo un club de chicos. Está teniendo éxito en sus propios términos y, de repente, domina las listas de éxitos de todo el mundo. En 2022, se convirtió en la artista femenina latina con mayor recaudación en América del Norte, eclipsando tanto a JLo como a Shakira”, decía el mensaje de la portada en redes.

“No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la cantante en su perfil oficial de Instagram, donde hace valer su voz y deja claro que el resultado de esa sesión de fotos no la representa.