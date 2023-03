Cintia Cossio se parece a una villana de una cinta infantil cuando hace ejercicio, ¿de quién se trata?

Cintia Cossio es una mujer que sabe muy bien lo que tiene y lo explota de la mejor manera en sus redes sociales, en cuyos perfiles se le puede ver muy sexy y sensual usando conjuntos muy pequeños que no dejan nada a la imaginación, y disfraces que ponen a volar la voluntad y el deseo de sus más de 6.3 millones de seguidores.

Sin embargo, Cintia no siempre se ve como una diosa amazona recién salida de su altar en lo más adentro de la jungla, a veces se ve como cualquier mortal y ella también lo muestra en sus redes, tal como sucedió en sus historias de Instagram, donde dejó los outfits que ella utiliza para entrenar con y sin producción.

Primero se ve a la modelo paisa luciendo conjuntos deportivos con todos los colores, que entallan sus enormes curvas de una forma magistral. Estos outfits los combinó con un maquillaje muy sensual y una cola de caballo que deja caer una trenza muy larga desde su cabeza hasta su pronunciado derrier, uno de sus mejores atributos físicos.

Sin embargo, Cossio le confesó a sus seguidores que aunque ella sí entrena con dichas prendas para sentirse linda y cómoda, está lejos de verse como toda una modelo a la hora de levantar más de 100 kilos haciendo peso muerto o corriendo en la banda más de 30 minutos.

En el cómico video de Cintia se le ve haciendo ejercicios de pierna con dichos conjuntos, pero sin maquillaje y con una expresión en su rostro de estar haciendo mucho esfuerzo para levantar la barra que tienen cuatro discos de 45 kilos cada uno en sus dos extremos. “Parezco Tronchatoro”, se lee en la parte inferior del video, haciendo referencia a una de las villanas más legendarias del cine infantil.

Cabe destacar que Tronchatoro era la malvada directora de la escuela a la que entró Matilda a estudiar, que maltrataba a sus alumnos y profesores y hacía demostraciones inhumanas de sus dotes deportivos, que en algún momento de la vida la llevaron a ganar medallas de oro en los juegos olímpicos, destacándose en las disciplinas de bala y jabalina.

Cintia responde si está embarazada

La influencer no le teme a hablar sobre diversos temas, no obstante, recientemente, Cintia Cossio tuvo que lidiar con interrogantes relacionadas con su cuerpo, ya que un grupo de usuarios pensó que podría estar embarazada. Al ver la ola de preguntas de este tipo, la paisa aprovechó y reveló la verdad de su figura actual.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la hermana de Yeferson Cossio compartió un video en el que mencionó lo incómodo que era para ella tener que hablar sobre su cuerpo, explicando por qué lucía de esta manera. La influencer puntualizó en que todo hacía parte de un trabajo que estaba haciendo en el gimnasio, buscando alcanzar un volumen considerable y deseado para su silueta.

“Esta es la cuarta vez que salgo a decir lo mismo. En los comentarios de la última foto que publicó Jhoan me preguntan que si estoy embarazada porque me ven rellenita en el cuerpo. Les cuento, yo estaba flaca, retomé gym y un día me desperté y dije: ‘quiero volumen’”, comentó al inicio del clip.

Cintia Cossio profundizó sobre el tema, señalando que esta meta era algo personal que estaba haciendo con ayuda de su entrenador, por lo que requería de tiempo y paciencia. No obstante, aún le quedaba por subir otros tres o cuatro kilos, los cuales no forzaría y dejaría que llegaran como parte del proceso.

“Mido 1.70, en junio de 2022 pesaba 62 kilos y decidí estar superjuiciosa con el entrenamiento. Le dije al profe que quería volumen supersano, cero químico, cero mala alimentación… No me importaba cuántos meses me fuera a tomar. Marzo de 2023, peso un poco más de 73 kilos, aún quiero subir 3-4 kilos para empezar una buena definición y no bajarme mucho. No estoy embarazada”, dijo, aclarando que no estaba interesada en ponerse nada de químicos y mucho menos con alimentación mala que podía afectar su salud.

La creadora de contenido afirmó que el día que decida embarazarse lo contará y no lo ocultará, ya que lo ve como algo natural en su vida. Lo que sí enfatizó fue que sería la última vez que hablaba de su cuerpo y sus rutinas deportivas, porque eso solo le incumbía a ella.