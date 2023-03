“Tóxica”: así le dicen a Cintia Cossio por no compartir a su hermano, Yéferson Cossio, con su nueva novia

Los hermanos Cossio son dos de los influenciadores más famosos y millonarios de Colombia, todo gracias a los videos en los que, en su mayoría, se hacen bromas tan pesadas como hacerle creer a Cintia que su esposo le está siendo infiel o simular que uno de los automóviles de Yéferson va a recibir un ladrillo de cemento en su parabrisas si él no se humilla ante su hermana.

Aunque casi siempre Cintia termina pegándole golpes a Yéferson, los dos hermanos se aman y no pierden oportunidad para demostrarse su cariño infinito, pues los dos también se hacen regalos astronómicos en sus cumpleaños, como camionetas, cámaras de video de última tecnología y viajes alrededor del mundo, lujos que también quedan registrados en las redes sociales de los paisas, más que todo en las del también modelo, pues Cintia prefiere mantener un perfil más editorial y fashion.

Los hermanos Cossio son expertos en hacerse bromas salidas de todo contexto. Fotos: Instagram @yefito. - Foto: Fotos: Instagram @yefito.

Además, tanto Cintia como Yéferson hacen dinámicas con sus más de 16 millones de seguidores que acumulan juntos, tal como hizo la modelo de OnlyFans en su perfil oficial, en la que respondió diferentes preguntas de sus seguidores, siendo una de ellas la que ha generado todo un revuelo mediático por su respuesta cuestionable.

“¿Eres muy celosa con Yéferson?”, fue la pregunta del seguidor que Cintia respondió sin ningún inconveniente, relatando dos escenarios específicos en los que ella genera una tensión hacia las demás relaciones de su hermano. “Sí y no, pues si te refieres a que si soy celosa con las novias de él, no, de hecho siempre que puedo ayudar en algo, lo hago con mucho amor. Pero en cuestión de ser su persona favorita, sí, lo soy, y mucho, y me enojo si veo que me trata de cambiar”, escribió la paisa en su historia con algunos emoticones de caritas llorando de la risa.

Los hermanos Cossio son expertos en bromas pesadas y absurdas. Fotos: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Fotos: Instagram @yefersoncossio.

Esta historia no tardó en ser replicada por otras cuentas dedicadas a compartir detalles de famosos y, de inmediato, miles de cibernautas pudieron expresar su crítica a Cintia, pues consideran que dicha respuesta es “tóxica” y la catalogan como un comportamiento que no se debería tener con nadie, más cuando se trata de su propio hermano.

“La más retóxica, cree que el hermano le pertenece, casi incesto de parte de ella”. “Qué tóxica”. “Como que celosa, no entiendo, ah ya, cuidando pues la platica de él 😂😂😂😂😂, pues así lo entendí yo 😍😍😍😍😍”. “Idiotas los dos”. “Cuando eres intensa para pagar publicidad y esta: Yina y le sigue la Cintia y la Epa😫😫”. “No entiendo cómo dos personas se pueden parecer y ser ella fea y el bonito. ¿Quién me explica?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Rastreando famosos.

Yéferson, en Japón

Mientras Cintia torea la polémica que desató su supuesta toxicidad aquí en Colombia, Yéferson está feliz disfrutando de su nueva estadía en Japón, país al que visitó por primera vez hace un par de años y del cual se enamoró perdidamente, al punto de querer renunciar a su nacionalidad colombiana para ir a radicarse en el país nipón.

Su cultura, sus paisajes y hasta su idioma son del agrado del paisa, quien ha visitado varias ciudades como Tokio, Osaka y muchas más, lugares donde hasta se ha dejado llevar por su cultura y su vestuario, pues él se las ha paseado en tradicionales kimonos que lo hacen ver como todo un emperador o samurái japonés.

En las últimas horas, Yéferson publicó algunas imágenes de su visita a los parques de Universal en Japón, donde el influencer se compró souvenirs de peluche, jugó en maquinitas de video y tiro al blanco, caminó entre los senderos alusivos a las películas de la productora y todo junto a sus amigos japoneses, a quienes hizo pasar varias penas, pues el paisa decidió gritar groserías en japonés llamando la atención de todos los asistentes al parque.