“Le falta es plata”: la foto de Yeferson y Cintia Cossio por la que recibieron muchas críticas

Yeferson Cossio y su hermana Cintia son hoy en día la dupla de hermanos con más seguidores y más ingresos económicos del país, su cómico e innovador contenido hace que muchos colombianos y extranjeros consuman el material visual y audiovisual que suben a sus redes sociales.

Al ser figuras públicas tan reconocidas, es claro que están expuestos a todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos, llegando a ser amenazados. Prueba de ello fueron las burlas y las malas reacciones por parte de varios de sus seguidores y haters.

Cintia y Yeferson Cossio - Foto tomada de Instagram @yefersoncossio - Foto: Instagram @yefersoncossio

Hace poco se viralizó una foto de estos hermanos de hace muchos años, en la que se les ve totalmente distintos a como son en la actualidad. Por el lado del también empresario, él era flaco, mientras que Cintia aparece sin cirugías plásticas.

A partir de este material, usuarios de Instagram empezaron a expresar que ‘el que es feo es porque no tiene plata’ y el paisa no lo pensó dos veces para defenderse, al igual que su hermana.

“Esta foto cada cantidad de tiempo se hace súper viral ‘uno no es feo, sino que le falta es plata’ Ese comentario solo es de perdedores, de mediocres, de los que no son capaces de nada en la vida, de los que no tienen voluntad, etc. dicen ‘no hay gente fea, sino sin plata’ (...) Claro: ‘el dinero’ es el que hace dieta todos los días por mí, ese es el que entrena 2 horas (mínimo) diarias cada día de la semana sin importar cuantos compromisos tenga, sin importar cuán cansado esté, sin importar en qué país esté, sin importar cuantos sacrificios deba hacer”, escribió en un primer momento en la galería de fotos que compartió en su perfil.

La foto de Yeferson Cossio que generó todo tipo de comentarios - Foto: @yefersoncossio

El hombre se tomó el tiempo para explicar que desde los 18 años empezó a hacer ejercicio, no tenía plata y lo que usó en ese momento para hacer actividad física fue un pasamanos en ‘la cancha del popular 1′.

“A punta de fondos en ese pasamanos saqué mis pectorales. Hasta los 20 años en ese pasamanos y comiendo todos los días arroz con huevo y agua de panela saqué el 50 % de mi cuerpo. En la foto que estamos los 3, ya tenía 20 años y aunque me veo flaco, estaba orgulloso, ya era súper musculoso, yo era muy flaco, raquítico”, expresó el creador de contenido digital.

Yeferson Cossio antes de ser famoso - Foto: @yefersoncossio

El paisa suele compartir todo lo que hace con su hermana, y aunque se empezó a dar a conocer por las bromas que le hacía a ella, esta vez sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al difundir por medio de un video el “regalazo” que le hizo a Cintia Cossio, un glamping en Guatapé. “No todo son bromas, también me gusta consentir a mi niña”, dijo el influencer.

“Con este glamping sufrí lo que no se imaginan (...) A mitad de camino, con estructuras metálicas y excavaciones, me dijeron que era charlando que no valía 84 000 000, sino 132 000 000. Claro, cuando yo ya no tenía opción. ¿Más estafado para dónde? (...) Pero bueno, lo importante fue que quedaron bonitas”, fue el mensaje con el que el youtuber acompañó el post.

En el video, el influencer hizo todo el tour por el glamping que por el momento no está amoblado, pero que, según él, pronto lo estaría. No obstante, sus seguidores empezaron a criticar mucho a su hermana, pues además de que su reacción no fue la esperada, porque no se emocionó como cualquier persona lo haría, no percibieron mucha gratitud de su parte.

Muchos internautas aseguraron que esta falta de asombro podría ser producto de que se malacostumbró a tenerlo todo, a la falta de humildad y a las pocas necesidades económicas que hoy en día tienen en sus vidas.