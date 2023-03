Video: Cintia Cossio quedó más flaca de lo que era luego de su embarazo

Cintia Cossio es una de las influencers con más perfil bajo en las redes sociales colombianas, sin embargo, es una de las más exitosas y su estrategia es aparecer en momentos claves del mes con contenido o muy polémico, como sus bromas pesadas con su hermano Yéferson, o con tiernos recuerdos que rememoran su pasado “humilde” en una de las comunas periféricas de Medellín.

Esta vez Cintia volvió a enternecer a sus más de 6.2 millones de seguidores con imágenes de ella cuando apenas era una adolescente y aun así ya estaba en embarazo de su único hijo, Thiago, quien nació de la relación de la paisa con su actual pareja, el también influencer Jhoan López, quienes conforman una de las parejas más estables del mundo de las redes sociales colombianas.

La influencer también mostró el outfit con el que condujo hasta Guatapé. Foto: Instagram @soycintiacossio. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

Cossio publicó en sus historias de Instagram una imagen donde aparece con su hermosa y muy gigante panza de embarazo y especifica que se la hizo dos días antes de que su hijo llegara al mundo, a quien ya es recurrente verlo tanto en los perfiles de su madre como en los de su tío, pues a veces lo involucran en sus bromas pesadas o en los momentos memorables y hermosas que también llevan a cabo, como celebraciones familiares y viajes extravagantes.

Pero luego de su tierna imagen de embarazada, Cintia publicó una que dice haber sido tomada dos meses después del parto, en el que aparece muy joven y con un cuerpo “de Barbie”, dejando claro que allí está más delgada de como era antes de su embarazo, dado que su genética la favorece con poco volumen corporal, asunto que siempre le generó complejo a la paisa, pues mientras sus amigas querían ser muy delgadas, ella quería estar más “rellenita”.

Y este objetivo Cossio lo cumplió, pues hoy en día ostenta un cuerpo voluptuoso que no solo contiene un gran busto y un derrier despampanante, también tiene en conjunto músculos perfectamente desarrollados y un abdomen marcado que le contornea a la paisa unas curvas de “muerte” que exhibe de forma muy sensual y erótica en su cuenta de OnlyFans, presencia digital que le ha valido varios tsunamis de críticas a la modelo.

Cintia Cossio, su esposo Jhoan López y su hijo Thiago. Foto: Instagram @jhoanlopez. - Foto: Foto: Instagram @jhoanlopez.

Esto también fue tema de Cintia en sus historias de Instagram, pues ella también ha recibido críticas por el escultural cuerpo que tiene, no por mostrarlo desnudo en la red social por suscripción, sino porque algunos de sus haters creen que dicha figura es consecuencia de haber pasado en varias ocasiones por el quirófano, algo que la paisa aún no ha confirmado y siempre ha dicho que su estado físico es resultado de la disciplina.

“Imagínate llevar varios años entrenando, superarte en fuerza en todos los aspectos, no solo el día de pierna, subir masa muscular sin verte rocosa… Me gusta grande y dura, no rocosa. Y cuando por fin, después de mucho tiempo, estás empezando a lograr lo que (para mí es un cuerpo armonioso, según lo que quiero para mí), ya la gente diga que estás toda operada…”, escribió en su historia, en la que se le ve realizando un press militar con mancuernas de gran peso.

Cintia entrena diariamente con mucha disciplina. Foto: Instagram @cintiacossio. - Foto: Foto: Instagram @cintiacossio.

Cintia añade que las críticas dejaron de importarle hace mucho tiempo cuando entendió la verdadera dinámica de las redes sociales, en las que no importa el talante del comentario, lo realmente importante es la interacción, el mensaje en el post, que también le genera dividendos tanto a ella como a su hermano y su esposo, pues los Cossio son una familia influencer de primera.

La paisa seguirá consiguiendo sus objetivos físicos con mucho ejercicio y una dieta saludable, estilo de vida que le transmite a su hijo Thiago, pues cada tanto también a él le muestra su vida pasada, para enseñarle que los cambios y los sueños sí se realizan, pero con trabajo arduo.